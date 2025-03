Flooxer prepara 'Amor a lo bestia', un trencador dating show amb Susi Caramel.

Flooxer ja prepara el seu nou format, 'Amor a lo bèstia', un dating show amb Susi Caramelo on els participants buscaran l'amor sense tenir en compte l'aparença. Els concursants anònims tindran tres cites amb tres pretendents, tots ells amagats sota una màscara. 'Amor a lo bèstia' comptarà amb 6 entregues de 30 minuts, cadascuna protagonitzada per una persona que buscarà l'amor entre els pretendents.

D'aquesta manera, 'Amor a lo bèstia' convida els participants a buscar l'amor deixant de banda els prejudicis sobre l'aspecte físic. Els solters es presentaran amb espectaculars màscares i disfresses que oculten completament la seva identitat física. Això permetrà que les connexions emocionals siguin les veritables protagonistes.

Les caracteritzacions són el gran element diferenciador d'aquest trencador format. Elaborades amb pròtesis d'alta qualitat i maquillatges professionals confereixen als solters un aspecte monstruós. Dissenys plens de colors i amb els conceptes més extravagants com dàlmata, dragona, dimoni, gnomo o serp oculten el rostre de persones que busquen una segona oportunitat en l'amor després d'experiències fallides en les seves relacions anteriors.

| Atresmedia

Els concursants anònims tindran cites amb tres pretendents, tots ells caracteritzats d'animals o éssers fantàstics. En una primera cita ràpida, els tres participants hauran d'impressionar el protagonista per no ser eliminats.

Un cop descoberta la veritable aparença del primer pretendent eliminat, el protagonista gaudirà de dues cites, organitzades per afavorir l'acostament i poder conèixer-se millor. Aquestes cites seran de forma individual amb cadascun dels pretendents i podran incloure activitats com passejos en barca, classes de ioga en parella. Experiències que permetin trencar el gel i conversar en un ambient relaxat.

Per tant, Susi Caramelo serà l'encarregada de conduir 'Amor a lo bèstia' amb el seu estil inconfusible i carisma. 'Amor a lo bèstia' es converteix per a Susi Caramelo en el seu primer projecte en solitari a Atresmedia després de participar a 'Tu cara me suena', 'El desafío' i col·laborar a 'El Hormiguero'. A Movistar Plus+, però, va comptar amb diversos formats com 'Susi Free' o 'Rojo Caramelo'.

'Amor a lo bèstia' és una producció d'Atresmedia en col·laboració de Gestmusic (Banijay Iberia). 'Sexy Beast' es va llançar per primera vegada el 2014 al Regne Unit i s'ha adaptat ja en 7 països: Estats Units, Alemanya, Corea del Sud, Xina, Rússia, Lituània i Vietnam.