El projecte de Miguel Lago lluny de 'Y ahora Sonsoles' després del fracàs del seu programa

Miguel Lago segueix en cerca de nous reptes a la televisió. Fa unes setmanes, va fer un pas molt important en la seva carrera en fer el salt d'Antena 3 a Telemadrid. L'humorista va estrenar en ple prime time del divendres el seu propi programa d'humor titulat com 'La noche Golfa', a Telemadrid.

No obstant això, l'audiència no ha estat benevolent amb ell i no va aconseguir bones dades malgrat el seu debut amb David Bustamante. A més, la segona entrega de l'entrevista amb María Patiño i Belén Esteban va generar molt de què parlar. El passat divendres, 28 de febrer, va anotar únicament un 3,1% i 41.000 espectadors amb la visita de Carlos Baute.

| Atresmedia

Així, segurament els resultats no siguin els esperats, però el còmic no cessa en la seva trajectòria professional. Després de ser un dels rostres habituals d'Atresmedia, formant part de 'Y ahora Sonsoles' i 'El Hormiguero', ara comptarà amb un nou espai d'entreteniment a la Televisió Gallega.

Aquest mateix dilluns, la cadena autonòmica de Galícia i la productora CTV van presentar el nou programa de 'O novo rei da comedia', que arribarà en horari de màxima audiència aquest pròxim diumenge 9 de març. Miguel Lago serà qui presenti aquest talent show que comptarà amb monòlegs, sketches humorístics i entrevistes de carrer, entre altres sorpreses.

| CRTVG

Al programa, participen deu concursants procedents de les quatre províncies gallegues. Hauran de competir pel títol del nou rei o reina de la comèdia. Aquesta nova aposta de TVG descobrirà més talents de l'humor gallec al llarg de 12 emissions. A més, Miguel Lago s'estrenarà com a presentador a TVG acompanyat per un jurat format pels actors Carlos Blanco i Patricia Vázquez i l'influencer Xurxo Carreño.

El talent show serà un aparador on els participants mostraran les seves habilitats artístiques, individualment, en parelles o en grup. En acabar les actuacions, l'aspirant amb més punts serà declarat nou rei de la comèdia d'aquest programa, fins que al final només en quedi un. Després d'una sèrie d'eliminatòries, el participant que acumuli la major puntuació serà coronat com "el monarca de l'humor" de la regió.