Àngel Llàcer confirma el seu nou projecte a Antena 3 més enllà de 'Tu Cara Me Suena'

Després d'un 2024 molt complicat, Àngel Llàcer tornarà de ple a la televisió amb un nou projecte per a la graella d'Antena 3.En plenes gravacions de 'Tu Cara Me Suena', que s'estrenarà molt aviat, el còmic ha confirmat a 'Col·lapse' que està gravant un nou format. Tot i que no ho ha confirmat, es tracta de 'Congelados', un nou concurs per a prime time.

Tot ha succeït durant la celebració dels 100 programes de 'Col·lapse', on s'han recordat alguns dels millors moments del format. "Sandro Rey al gener et va dir que tindries parella", assenyalava Ricard Ustrell dirigint-se al còmic.

"Estic fent un programa a Antena 3 perquè com em va dir que coneixeria un home moreno a la feina vaig pensar: ara agafo totes les feines... No és per diners... Ara estic treballant més del que hauria per veure si el trobo", responia amb humor Àngel Llàcer. "A Antena 3 tens a Bertín Osborne...", li deia Laura Fa, assenyalant un possible pretendent. "I us podria explicar moltes coses", deixava a l'aire el còmic.

| Atresmedia

D'aquesta manera, Àngel Llàcer estarà al capdavant de 'Congelados', un divertit game show de resistència en què els participants hauran de quedar-se congelats, immòbils, fins que el presentador els alliberi. La regla principal de 'Congelados' és molt simple: els concursants han d'entrar en una sala tancada i quedar-se completament immòbils.

No obstant això, la dificultat augmenta quan han de resistir a una sèrie de trampes i trucs dissenyats per provocar una reacció. Des de maniquins que volen i globus gegants que exploten, fins a una varietat d'estímuls inesperats. Només aquells que aconsegueixin mantenir-se quiets es guanyaran un lloc a la gran final.

Els jugadors que mostrin més moviments, rialles o reaccions seran eliminats. Mentre que aquell que aconsegueixi mantenir-se immòbil i impassible durant més temps serà coronat com el guanyador i rebrà un premi. Tenint en compte que els participants són famosos, és probable que el premi es destini a una ONG escollida pel vencedor.