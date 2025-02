Antonio Rossi frena 'Vamos a ver' amb l'última hora de la situació d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i David Rodríguez continuen en el punt de mira mentre avança la investigació en contra seva per un suposat cas de maltractament infantil a la seva filla. Aquest dijous, 'Vamos a ver' ha posat la lupa sobre com aquesta complicada situació està afectant la parella. Ha estat Antonio Rossi qui ha donat detalls sobre l'estat actual de la seva relació.

"Anabel Pantoja continua a Sevilla, a casa de la seva mare, Merchi, i ha compartit un vídeo a les xarxes socials de David. Encara que ells estan separats físicament, intenten fer vida normal. Cadascú pel seu costat estan treballant en estratègies legals", va explicar María Lazaro, reportera de 'Vamos a ver'.

"Que pengi un vídeo de David, per a mi és un missatge clar per a aquells que diuen o que volen posar-los en el focus o que volen difondre rumors", va opinar Joaquín Prat en relació a l'exposició mediàtica de la parella. Per la seva banda, Antonio Rossi ha actualitzat el cas: "Ha anat demanant els informes del seguiment, fins a les últimes proves, per veure les possibles conseqüències del succés i del que va passar per determinar si al final hi va haver o no tota la intencionalitat".

| Mediaset

Quant a l'impacte que aquesta controvèrsia pot tenir en la carrera d'Anabel Pantoja, Alexia Rivas va mostrar la seva preocupació: "Desgraciadament, és una cosa que no es podrà esborrar. Són moltes les coses que s'han dit d'Anabel. Això li perjudicarà molt laboralment perquè les marques són molt estrictes amb els influencers. Les marques necessiten gent amb imatges molt blanques, i per a mi això és el que més pena em fa".

Per la seva banda, Alessandro Lequio a 'Vamos a ver' va qüestionar la solidesa de la relació en aquestes complicades circumstàncies: "Així no poden seguir molt de temps i menys en les seves circumstàncies. Que un estigui a Còrdova i l'altra a Canàries, no és viable. Ell és jove, sense una estructura empresarial i encara així em sembla que la cosa no és viable".

| Mediaset

Kike Calleja, a més, va oferir més detalls sobre els conflictes interns de la parella: "Moltes vegades és el que ells van explicant. David Rodríguez va reconèixer que les coses no estaven molt bé amb Anabel Pantoja. Ha arribat a explicar que dorm al sofà, aquesta és la realitat...".

Per últim, Antonio Rossi va aportar més informació sobre la situació actual entre Anabel Pantoja i David Rodríguez: "No està bé. Quan tens tot el cercle rebentant-te dia a dia, és clar que saltes. La cosa és que s'han enfrontat a un batalló, que és el cercle d'Anabel, i això fa friccions".

A més, va tancar la seva intervenció amb una reflexió sobre la tensió en la parella: "Quan Anabel no para, i permet determinat tipus de situacions, hi ha coses que se li escapen i afecten la parella. Ells continuen molt bé, però ell té la paella pel mànec per destruir a tots els que l'estan posant a parir".