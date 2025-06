Mediaset torna a pescar a Antena 3 i prepara el retorn de 'Casats a primera vista'

Mediaset amplia la seva cartera de realities ambel retorn d’un format que va comptar amb quatre edicions a Antena 3: 'Casados a primera vista'. Segons ha publicat en exclusiva Poco Pasa TV, el grup prepara el retorn d’aquest format, que barreja reality amb dating show, adaptació del format danès 'Married at First Sight'. Un format que va comptar amb quatre edicions a Antena 3, que ara serà una de les noves apostes de Mediaset per al proper curs.

A 'Casados a primera vista', vuit solters es posen en mans d’un grup d’experts per trobar la seva parella ideal a través d’un sofisticat test de compatibilitat. Els candidats hauran de casar-se civilment i no coneixeran la seva parella fins al moment del seu casament. Després d’un mes de convivència, hauran de prendre la decisió més difícil: continuar casats o divorciar-se.

D’aquesta manera, 'Casados a primera vista' torna set anys després de la seva última temporada a Antena 3. El format es va estrenar en prime time el 2015, amb una quota del 15,3% i 2.692.000 espectadors. Tanmateix, temporada rere temporada va baixar, amb una mitjana del 14,7% a la segona, un 13,8% a la tercera, fins a acomiadar-se amb un 11,5% a la quarta, caient al 8% de share a la seva semifinal.

| Atresmedia

Amb el retorn de 'Casados a primera vista', Mediaset amplia la seva cartera de realities. El proper curs, el grup continuarà comptant amb 'Supervivientes', també amb la seva versió 'All Stars', 'La Isla de las Tentaciones' i 'Gran Hermano'. Durant el present curs, que està a punt d’acabar, Mediaset també ha comptat amb un dating show, '¿Qui vol casar-se amb el meu fill?', que no va acabar de funcionar en el seu retorn a Cuatro.

Cal destacar que en els darrers temps no és l’únic format d’Antena 3 que salta a Mediaset. A l’estiu de 2023, Telecinco va comptar amb el retorn de 'Me Resbala' amb Lara Álvarez, mentre que a la tardor de 2024 es va apostar per '¡Boom!' amb Christian Gálvez a les tardes de Cuatro. Tots dos, però, no van aconseguir enganxar l’audiència.