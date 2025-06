Telecinco reubica 'La nit dels rècords' en un nou dia lluny del dimecres

'La nit dels rècords' ja té nova nit d'emissió a Telecinco. Aquesta setmana, la cadena apostarà per l'arribada de noves estrenes, després de les nits lliures que ha deixat 'Supervivientes'. És per això que 'La nit dels rècords' de Jesús Vázquez abandona el prime time de dimecres per traslladar-se al dissabte.

D'aquesta manera, 'La nit dels rècords' es trasllada al penúltim prime time de la setmana a partir d'aquest 28 de juny. El format de Jesús Vázquez agafa el relleu de 'Hay una cosa que te quiero decir', que va finalitzar temporada fa dues setmanes. Fins ara, Telecinco havia apostat, sense gaire èxit, per 'Cine 5 estrellas'.

Recordem que, cada setmana, 'La nit dels rècords' rebrà persones de diferents edats i nacionalitats amb habilitats extraordinàries i un somni en comú: aconseguir un títol de Guinness World Records i entrar al llibre. El programa va ser gravat en un plató ubicat a Itàlia, on va ser present Jesús Vázquez. D'altra banda, Àlex Blanquer ha estat la responsable de dirigir les proves exteriors, que s'han rodat en diferents localitzacions d'Espanya.

| Mediaset

En la seva nova ubicació a la nit de dissabte, 'La nit dels rècords' tindrà 'La Voz Kids' com a principal competidor. Per la seva banda, el canal secundari d'Atresmedia aposta per 'laSexta Xplica', mentre que Cuatro i La 1 habitualment emeten cinema.

Cal destacar que 'La nit dels rècords' tampoc ha aconseguit destacar en audiències la nit de dimecres. Durant les seves set primeres entregues, el format de Jesús Vázquez ha fet una mitjana d'un 9% de quota i 599.000 espectadors. De fet, va caure a un 7,8% de quota en la seva quarta entrega, sent aquest el seu pitjor resultat.

Amb aquest moviment, Telecinco fixa les seves apostes per a les pròximes setmanes durant l'estiu. Dimarts s'estrenarà 'El Gran Show' de Dani Martínez, dimecres el concurs 'Todos por ti' amb Carlos Sobera i dijous 'Volando voy, volando vengo', amb Jesús Calleja. Dilluns seguirà la segona temporada de 'La Favorita 1922', també es mantindrà 'De Viernes' i la incògnita és la nit de diumenge, tot i que previsiblement serà per a 'Cine 5 Estrellas'.