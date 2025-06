Laura Escanes salta per sorpresa a Mediaset com a presentadora d’un nou projecte

La tercera edició dels GenZ Awards escalfa motors per tornar a convertir-se en un dels grans esdeveniments de l'any a l'univers digital. Després de l'èxit de les seves anteriors edicions, Mediaset prepara una nova gala en què es premiarà, un cop més, els influencers i creadors de contingut més destacats del nostre país. Autèntics referents per a una generació Z que consumeix entreteniment i estil de vida a través de les xarxes socials.

La cita serà el proper 22 d'octubre a The Music Station (Teatre Príncipe Pío), un entorn ja habitual per a la cerimònia, que aquest any comptarà amb novetats destacades en la seva posada en escena. Com en edicions anteriors, es preveu una catifa vermella multitudinària, amb desenes de creadors desfilant davant de fans, càmeres i premsa. Entre les novetats, des d'un set de streaming, Marina Rivers i Marta Díaz s'encarregaran de recollir les impressions dels protagonistes de la nit.

Però un dels canvis més significatius d'aquesta edició és a l'escenari. Laura Escanes serà l'encarregada de conduir la gala juntament amb Xuso Jones, aportant el seu estil, experiència i connexió directa amb la comunitat digital. Laura Escanes agafa el relleu de Sandra Barneda, que va presentar la gala l'any passat, al seu torn substituint Lara Álvarez.

| Mediaset

D'aquesta manera, Laura Escanes debuta per primera vegada com a presentadora de Mediaset amb aquest esdeveniment. Tanmateix, ja té experiència davant de les càmeres de la mà de TV3, com a presentadora del reality 'La Travessa' i fins i tot de les Campanades.

Com cada any, l'organització distingirà el millor talent digital en 16 categories diferents. La responsabilitat de seleccionar els candidats recaurà en un jurat d'experts format per professionals de les principals agències de mitjans, així com representants de plataformes clau com YouTube i Meta, i directius de Publiespaña. Aquest comitè valorarà les candidatures i elaborarà una preselecció de finalistes, tot i que, com és tradició, serà el públic qui tindrà l'última paraula per escollir els guanyadors dels GenZ Awards 2025.