Es filtra la primera parella de 'La Isla de las Tentaciones', ja coneguda del reality

La novena edició de 'La isla de las tentaciones' ja està en marxa. L'exitós reality de Telecinco es gravarà aquest estiu a la República Dominicana i està previst que s'emeti a principis de l'any vinent. Així, el format continua consolidant-se com una de les principals apostes de la cadena després del bon rendiment de la seva vuitena edició.

Com a novetat destacada, per primera vegada el programa ha obert el seu càstingal públic general. Això significa que qualsevol persona interessada, tant si vol participar com a parella com a temptador, podrà fer-ho. D'aquesta manera viuran l'experiència completa a l'illa i posaran a prova les seves emocions davant de milions d'espectadors.

Tot i que encara no s'ha revelat oficialment l'elenc complet —que es donarà a conèixer quan comencin les promocions cap a finals d'any—, ja ha transcendit una parella que repetirà experiència. Segons avança FórmulaTV, Álvaro Rubio i Mayeli seran els nous participants de 'La isla de las tentaciones'. La temptadora i l'exconcursant van sorprendre tothom en iniciar una relació inesperada a l'anterior edició, i ara tornen com a parella per posar el seu amor a prova.

| @mayelidiaz

El jove va participar al programa amb la seva parella Alba García, però va caure en la temptació, però no amb Mayeli, sinó amb Érika. Tot i això, en sortir de l'experiència es va fixar en Mayeli, temptadora del seu company Tadeo. Amb tot això, van començar una relació que es va descobrir a la reunió que organitza el programa vuit mesos després.

Tot i que fa molt poc temps que estan junts, el duet d'enamorats ja ha passat per moltes situacions. Només conèixer-se la seva relació durant el retrobament final, la Mayeli es va mostrar molt decebuda amb l'Álvaro en descobrir, en ple programa, certs assumptes que ell li havia amagat. La situació es va tensar encara més i, poc després, al debat final, l'Álvaro va posar fi a la relació en directe, després de veure un flirteig de la Mayeli amb un altre noi. Malgrat les anades i vingudes, tots dos es van donar una nova oportunitat i van reprendre la seva història a 'Los vecinos de la casa de al lado', on van reprendre la seva història.

Ara, després de conèixer-se a l'última edició del programa, l'Álvaro i la Mayeli tornaran a 'La isla de las tentaciones', però aquesta vegada ho fan com a parella oficial, disposats a posar a prova la seva relació a la novena edició del format.