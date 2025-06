atresplayer inicia el rodatge de la nova temporada de 'Los Protegidos: Un nou poder'

atresplayer ja prepara 'Los Protegidos: Un nou poder', títol que portaran els nous capítols de la tercera temporada de 'Los Protegidos'. Aquesta ja ha començat el seu rodatge després de consolidar-se com una de les franquícies més estimades pels espectadors.

Ana Fernández, Luis Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés i Maggie García reprenen els seus personatges com la família Castillo. L'elenc de la sèrie el completen Gracia Olayo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra, Carlotta Cosials, Cosette Silguero i Javier Mendo, que continuaran en aquesta nova temporada. A més, Elena Furiase s'uneix a l'elenc de 'Los Protegidos: Un nou poder' per posar-se a la pell de l'agent de policia al capdavant de la investigació que s'estén sobre els Castillo.

A la tercera temporada de 'Los Protegidos: Un nou poder', un enemic insòlit posa en perill l'estabilitat de la família Castillo. Max, un jove amb un poder inèdit a la sèrie, utilitza una nina encantada per sembrar el caos per tota la ciutat. A més, els protagonistes s'enfronten a reptes personals i familiars que posaran a prova la seva unitat i el seu vincle com a grup.

| Atresmedia

'Los Protegidos: Un nou poder' és una producció d'Atresmedia en col·laboració amb Buendía Estudios i Boomerang TV. Montse García, Lucía Alonso-Allende, Diego del Pozo, Carlos García Miranda, Tomás Silberman i Teddy Villalba són els productors executius de la sèrie. García Miranda lidera l'equip de guió del qual formen part Sancho Sánchez i Arturo Ruiz Serrano. La direcció va a càrrec d'Oriol Ferrer i Roberto Montalbo. Al capdavant de la direcció de producció hi ha Daniel Alonso.

Així ha estat la història de 'Los Protegidos'

Emesa del 2010 al 2012 a Antena 3, 'Los Protegidos' va aconseguir una mitjana de més de 3 milions d'espectadors. La història va començar amb un grup de persones que es fan passar per una família, els Castillo, amb l'objectiu de fugir d'una estranya organització que els busca anomenada el Clan de l'Elefant. El motiu no és cap altre que els poders sobrenaturals de molts dels seus membres.

A ‘Los Protegidos: El regreso’ les seves vides es van entrellaçar de nou. A ‘Los Protegidos: A.D.N.’, el casament de Sandra i Culebra reuneix de nou la família. Els Castillo s'integren a l'acadèmia secreta A.D.N. per controlar els seus poders mentre s'enfronten a noves amenaces, havent fins i tot de vincular els seus poders per acabar amb elles. La família, unida i més forta que mai, viu un dels seus moments més estables.