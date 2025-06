La decisió d'Ana Fernández que cau com una galleda d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, desaconsella a Irene revelar el seu secret. Aquest dimarts 24 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Luz, culpable per haver plantat la Gema, es va decidir a revelar un important secret sobre el seu passat per obtenir el seu perdó. En Pedro i en Tasio van rebre la notícia que un conductor de la fàbrica havia atropellat un vianant. La María va continuar desplegant les seves armes per manipular l'Andrés i retenir-lo al seu costat.

L'Irene i la Cristina van continuar enfortint la seva relació, mentre la Carmen va demanar a en Tasio que ajudés el seu germà donant-li feina. La Luz va recomanar a l'Andrés una residència on poguessin atendre la María. En Joaquim es va mostrar dolgut amb en Lluís per haver-li amagat la veritat sobre el títol de la Luz. En Pedro, per la seva banda, va intentar esbrinar més coses sobre el passat d'en Gabriel.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',Digna, personatge d'Ana Fernández, desaconsella a Irene revelar a la Cristina que ella és en realitat la seva mare. En Lluís i la Cristina enfoquen la feina de maneres diferents, però comença a haver-hi connexió entre tots dos. En Tasio dona feina a en Chema, però la Carmen no està conforme amb el lloc que se li ha assignat.

La Marta, que compta amb l'aprovació de la Fina, fa saber a en Pelayo que li dona suport en la seva carrera per convertir-se en governador civil. En Gabriel es reuneix amb en Salcedo per lliurar-li els diners del suborn. La María intenta treure's la vida com a resposta a la proposta de ser internada en una residència que li va fer l'Andrés. Després del seu intent de suïcidi, la María vol convèncer l'Andrés perquè no la porti a la residència.