Carlos Sobera dona la primera pista dels concursants de 'Supervivientes All Stars'

Telecinco ha posat en marxa la maquinària de 'Supervivientes All Stars', una edició especial que reunirà alguns dels concursants més emblemàtics del format. Després del tancament de l'última temporada, la cadena torna a mirar cap a Hondures per reviure els millors moments del reality. Un estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' que està prevista per al setembre.

En els últims dies, Telecinco ha llançat una intensa campanya promocional que no ha passat desapercebuda. La veu en off de l'spot llança una promesa potent: "Tornaran al lloc on tot va començar, tornaran a fer història". Amb aquesta declaració d'intencions, Telecinco anticipa una edició carregada de records i segones oportunitats per a qui van marcar una època al programa.

A més, Carlos Sobera ha estat l'encarregat de revelar algunes pistes en plena emissió de l'últim debat: "Pròximament s'estrena 'Supervivientes All Stars' a Telecinco". I el que va venir després va encendre encara més l'interès: el càsting serà "espectacular" i els escollits tindran "una segona oportunitat".

| Mediaset

"Us vull donar una pista sobre el seu espectacular càsting. Fixeu-vos en la pista: arriba el moment de les segones oportunitats i aquí ho deixo", va afegir Carlos Sobera, sembrant el dubte entre els fans sobre qui podria tornar a l'illa.

Per ara, tant Mediaset com la productora mantenen l'hermetisme habitual i no han confirmat cap nom oficialment. Tot i això, els rumors no s'han fet esperar. Un dels més insistents apunta a Sonia Monroy, protagonista d'una de les edicions més comentades del 2011, com una de les possibles participants.

Recordem que 'Supervivientes All Stars' va liderar en totes les seves gales amb un estupend 18,8% de share i 1.320.000 espectadors de mitjana. La nit de dimarts, 'Tierra de Nadie' també va aconseguir grans dades amb un 17% i més d'1,2M. A més, els diumenges va mantenir l'estupenda tendència amb un 16% i gairebé 1,2M d'espectadors.

D'aquesta manera, 'Supervivientes All Stars' serà la gran aposta de Telecinco per arrencar la temporada al setembre. Segons apunten els rumors, al novembre serà el torn de 'Gran Hermano' amb la seva nova edició. A més, també tornarà el proper curs 'La Isla de las Tentaciones'.