Ana María Aldón, trencada, confessa el dolor per la gran pèrdua que ha patit

Tristes notícies per a Ana María Aldón, qui ha comunicat una gran pèrdua a través de les seves xarxes socials. Després de tornar a la televisió després de diversos mesos allunyada dels focus i amb una entrevista molt emotiva al programa 'Fiesta', l'exmembre del clan Ortega Cano continua amb la seva carrera com a dissenyadora, mantenint la seva botiga de moda en línia. Habitualment, la gaditana realitza directes a les seves xarxes d'Instagram cada nit per mostrar les novetats de la seva marca i provar-se amb les seves seguidores les seves noves peces.

Tanmateix, ahir a la nit no va ser així, deixant els seus seguidors sense poder descobrir les últimes tendències de la seva botiga. L'exconcursant de 'Supervivientes' va explicar en un comunicat el motiu: la seva família ha patit una dura pèrdua.

"La vida ens ha colpejat durament a tota la famíliaemportant-se un ésser de llum i en la flor de la vida", va escriure la dissenyadora, confessant que aquesta pèrdua ha afectat profundament tota la seva família, ja que la persona era molt jove, deixant-los totalment desolats. Assegura que, en un intent d'expressar el seu dolor, es troba devastada pel que ha succeït i sense consol. "No hi ha paraules per descriure el dolor tan immens que sento".

| @anamariaaldon

"Les manetes de Celia. En el meu record sempre estaràs amb aquell pitet tablejat de color vermell que et vaig fer, jugant amb dos gots en una muntanya de sorra", ha començat recordant. "Que poc necessitaves per ser feliç! Aquelles galtes vermelles que sempre tenies i que tant m'agradava apretar-te", ha rememorat amb profunda emoció, completament trencada pel dolor.

Un record en el qual la col·laboradora de 'Fiesta' no aclareix la relació que l'uneix amb la recentment difunta ni el motiu de la seva defunció. Però sí que mostra la seva clara pena i dolor per ella. "Ens deixes amb la vida trencada. Vola alt, hopinina", són les últimes paraules amb les quals Ana María Aldón s'ha acomiadat de Celia i que ara deixa un gran buit en la vida dels seus familiars i més propers.