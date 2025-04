La revelació de l'última expulsada de 'MasterChef' que deixa sense paraules els jutges

Cada entrega de 'MasterChef' posa a prova la creativitat i tècnica dels aspirants, però la d'anit va ser especialment exigent. Clara, Yago, Bea, Gabriela, Víctor, Chema i Elena es van enfrontar a una temuda prova d'eliminació que exigia no només precisió culinària. Tanmateix, també valor per treballar amb ingredients poc convencionals, amb l'all com a protagonista juntament amb cuixes de granota, cocodril, cucs i llagostes.

D'aquesta manera, Bea, Chema, Yago i Gabriela van saber treure profit dels seus ingredients i van convèncer el jurat de 'MasterChef'. Tanmateix, la balança no es va inclinar de manera favorable per a tots. Víctor va presentar un plat de cocodril acompanyat de xips d'all i un toc de tomàquet, però no va convèncer. De fet, Jordi Cruz va ser crític en afirmar que el cocodril estava "passat de cocció".

Tampoc va aconseguir convèncer Clara, qui va intentar unir llagostes, escamarlans i cigales en un mateix plat. Jordi Cruz no va tenir manies a valorar la seva proposta amb duresa: "Les cigales no lliguen amb l'escamarlà. Són dos productes principals que es peguen de tortes al plat perquè tenen sabors diferents. És un poti-poti mal executat. És un plat lleig".

Tanmateix, la que va acabar al centre de totes les mirades a 'MasterChef' va ser Elena, que es va veure desbordada des del primer minut. Va anar al supermercat amb la intenció d'aconseguir pollastre, però va acabar optant per un peix que no va saber manejar. La sobrecàrrega d'all va ser l'error que va acabar de condemnar-la: "No podré fer un petó en un mes", li va deixar anar Jordi Cruz.

Finalment, els jutges van decidir que Elena havia d'abandonar el programa. "El teu plat era molt dur de menjar, amb un punt pujat de sal i en excés d'all", va destacar Pepe Rodríguez, mentre des de la galeria Yago no podia contenir les llàgrimes.

Entre llàgrimes també va reaccionar Elena, que va acceptar la decisió amb enteresa i va revelar un detall que va deixar a tothom sense paraules: no té sentit del gust ni de l'olfacte des de fa tres dècades. "Vaig pensar que el tenia, no tinc sentit del gust ni sentit de l'olfacte perquè em vaig operar de pòlips al nas i el vaig perdre fa trenta anys", confessava deixant els jutges en xoc.

"Home, ens ho podies haver dit i t'ajudàvem a rectificar una mica", li contestava Pepe Rodríguez a 'MasterChef'. "No em semblava just ni correcte explicar-ho", asseverava ella.