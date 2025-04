Els jutges de 'MasterChef' critiquen a 'La Revuelta' el retard del seu programa

Aquest dimecres, 'La Revuelta' amb David Broncano va comptar amb la presència dels jutges de 'MasterChef', Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz. Aquests van acudir per promocionar la nova temporada del talent culinari, que es va estrenar dilluns. Tot i estar a RTVE, no van dubtar a expressar la seva opinió sobre els horaris d'emissió del programa, llançant crítiques a la directiva.

D'aquesta manera, va ser Jordi Cruz qui no va deixar passar l'oportunitat de reclamar el retard en l'inici de 'MasterChef'. "Estava veient el programa i no vas dir 'ara vénen els de MasterChef'", va comentar, al que David Broncano va respondre que sí que ho havien anunciat amb un faldó informatiu. "Que vas posar a la de l'arpa i està bé, però ens vas retardar vint minuts, ocell", va insistir el xef.

En to distès, Pepe Rodríguez va llançar una petició directa: "David, cuida'ns una mica". David Broncano no va dubtar a respondre: "Si us he portat perquè promocioneu 'MasterChef', què més voleu?". No obstant això, els jutges van aprofitar per tornar-li la pregunta: "Vosaltres dieu 'abans de nosaltres ha estat 'La Revuelta', excel·lent programa'?". Al que Pepe Rodríguez va respondre amb ironia: "Nosaltres fem al contrari: acabem i diem 'i ara comencen els matins de La 1'".

| RTVE

Quan David Broncano els va preguntar per la competència de 'MasterChef', Pepe Rodríguez va admetre que no estava pendent dels rivals. "No ho sé, et dic la veritat. Altres vegades, quan hi ha formats forts com 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', sí que penso 'anem contra aquests bèsties'. Però hem estat líders en audiència, per ser un late night no està malament, eh", va comentar.

"Què voleu que faci amb el programa? Que acabi una mica abans, heu dit?", va preguntar David Broncano a 'La Revuelta'. "A quina hora soleu acabar?", va replicar Samantha Vallejo-Nágera. "Sobre les 23h", va respondre el presentador. "Bé, l'altre dia eren i...", va deixar caure la xef, insinuant que el programa es va allargar més del que és habitual.

Per tancar el tema, David Broncano va explicar que la durada de 'La Revuelta' no depenia només d'ell: "Bé, dilluns podem fer-ho més curt. Cal parlar-ho amb la gent de programació, però si us va bé a vosaltres, doncs ja està". Finalment, Samantha Vallejo-Nágera va concloure amb una proposta: "Doncs això, que ens anunciïs, que ho feu més curt i vingueu un dia a tastar".