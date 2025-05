'Masterchef' va dir adeu a la seva concursant més estimada amb repte inclòs per als jutges

A poc a poc es va fent més difícil continuar a 'Masterchef'. Amb el concurs ja ben avançat i superat l'equador de l'edició, el nivell d'exigència per part del jurat augmenta notablement. Els reptes es tornen més tècnics i exigents, i això obliga els aspirants a donar el millor de si mateixos en cada prova.

La nit va començar amb una primera prova diferent: aquesta vegada, el repte va ser per al jurat. En una tast a cegues, van intentar endevinar de quin concursant era cada plat sense haver-los vist cuinar. Tanmateix, no van aconseguir identificar amb certesa els autors de les preparacions. Tot i així, hi va haver un plat que va destacar per sobre de la resta i que va cridar gratament l'atenció de tots els jutges. Es tractava del gran plat de l'Elena. La seva tarta pavlova de maduixa va ser catalogada com "les millors postres de l'edició".

A la prova d'exteriors, el programa va viatjar fins a les Coves de l'Àguila, a Àvila. Les capitanes van ser l'Ana i la Bea per elecció dels jutges. L'equip blau va quedar liderat per la Bea com a capitana, i va estar format per l'Emilio, l'Elena, la Clara i en Chema. Per la seva banda, l'equip vermell va estar comandat per l'Ana, que va comptar amb en Yago, la Gabriela i l'Ismael com a companys.

L'equip blau va tenir certes discussions en l'elaboració de les mandonguilles i això va provocar la discussió d'en Chema i l'Elena. Per la seva banda, l'Ana va aconseguir liderar amb èxit el seu equip i la van nomenar la millor aspirant de la prova. Va ser aquest equip vermell qui es va salvar de l'eliminació.

Per això, entre la Bea, la Clara, l'Emilio, l'Elena i en Chema es va disputar l'expulsat. Amb els davantals negres, la prova final es va basar en el raw food, una tendència de l'alta gastronomia que consisteix a alimentar-se a base d'ingredients crus.

La Bea es va endur la victòria gràcies a tres plats de gran nivell, l'Emilio i l'Elena van saber defensar-se i en Chema i la Clara van quedar a la corda fluixa. Finalment, la Clara va dir adeu a l'aventura de 'Masterchef' després d'arribar al tercer programa i guanyar-se el cor de tots els seus companys.