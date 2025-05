Bones notícies per a Mediaset: guanya un GEMA Europe Award pel seu espot de Nadal 2024

L'spot nadalenc de Mediaset de 2024 ha estat reconegut amb un dels guardons més prestigiosos del món en la indústria de l'entreteniment televisiu i de streaming. Ha guanyat un GEMA Europe Awards -anteriorment conegut com Promax Awards- atorgats per la Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Aquests premien l'excel·lència en el disseny i la comunicació de continguts televisius i de streaming a nivell global.

Emès durant les últimes festes nadalenques a tots els canals del grup sota el claim 'JUNTS', la campanya premiada traslladava un missatge d'esperança, unió i compromís social a través d'una acurada posada en escena i una poderosa narrativa audiovisual. La peça retia homenatge als joves, als voluntaris i a l'esperit de solidaritat col·lectiva demostrat durant la DANA de València, en una emocionant història carregada de simbolisme, emoció i realisme màgic que posava en valor la rebel·lia davant l'adversitat, el treball en equip i el poder transformador de l'acció col·lectiva.

El relat de l'spot girava entorn de l'arbre de Nadal d'un petit poble calcinat per un curtcircuit i a l'impuls d'un jove que decideix tornar-li la llum i que acaba inspirant tota la seva comunitat per unir-se en la tasca.

El projecte va néixer d'un plantejament de la divisió de Comunicació i Relacions Externes i la direcció d'Antena de Mediaset Espanya, i va ser desenvolupat per un equip creatiu de primer nivell: l'agència LLYC (encapçalada per Rafa Antón i Julio Alonso Caballero), la productora PRIMO Content, la realitzadora valenciana Joana Colomar i la directora de fotografia Daniela Cajías, primera dona a guanyar el Goya en la seva categoria.

Tal com subratlla Stacy La Cotera, presidenta de l'organització dels premis, en les seves paraules als guanyadors i nominats, "aquests guardons celebren l'audàcia creativa, la passió incansable i l'esperit innovador que defineixen la comunitat global de màrqueting de l'entreteniment. Vostès són els visionaris que transformen idees en experiències, generen conversa i creen moments que ressonen molt més enllà de la pantalla. La seva feina no només promociona continguts: dona forma a la cultura, construeix connexions i desperta emocions".

Amb aquest reconeixement internacional, Mediaset Espanya reforça el seu compromís amb una comunicació propera, creativa i compromesa amb els valors socials que promou en les seves campanyes.