Marta Riesco torna per sorpresa a Telecinco i Ana Rosa reacciona a 'TardeAR'

Un dels temes del moment són les declaracions que Ágatha Ruiz de la Prada va fer al programa 'Fiesta' sobre els gitanos. Ha estat una setmana de polèmica on la dissenyadora va aixecar ampolles a la comunitat gitana i entre nombroses persones públiques com Lolita Flores o Pitingo. Després d'aquest succés, va demanar perdó en reiterades ocasions i fins i tot va ser la convidada de 'De Viernes' revelant les amenaces que va patir.

Però ara la protagonista no és ella, ja que el focus està posat en la seva parella, José Manuel Díaz-Patón. L'advocat va sortir en defensa de la seva nòvia i les declaracions que va fer cap a Lolita no van ser gaire encertades que diguem. Per això, durant tots aquests dies la premsa ha seguit en directe l'advocat.

La seva última aparició ha estat aquest mateix dilluns quan el seguien en directe quatre reporteres de 'TardaAR', 'Y ahora Sonsoles', 'Europa Press' i la pròpia Marta Riesco a 'Ni que fuéramos'. "Patón, gran estrella mediàtica està en directe", ha ratificat Ana Rosa en connectar amb la seva reportera.

| Mediaset

Durant diversos minuts, 'TardaAR' ha seguit en directe a José Manuel Díaz-Patón i mentrestant, se sentia a les reporteres formulant infinitat de preguntes, però sobretot a Marta Riesco. "Senyor Patón que se'm trenquen els ous" ha expressat la reportera del Canal Quickie quan gairebé els atropellen.

Sens dubte, el moment més curiós ha estat després de la llarga caminada que les reporteres han fet. L'han seguit fins al garatge on anava a agafar el seu cotxe. El càmera de 'TardaAR', en comptes d'enfocar la seva reportera, enfocava en primer pla a Marta Riesco. "Bé Valldeperas estan passant moltes coses". Amb aquest comentari, ha provocat el riure d'Ana Rosa al plató de 'TardaAR'.

Com era d'esperar, aquest moment ha causat furor a les xarxes socials fent-se ressò d'aquest moment graciós. La que un dia va ser col·laboradora de Telecinco, ha desfermat fins a dues vegades l'agrad d'Ana Rosa Quintana. La segona ocasió ha estat quan Marta Riesco li ha preguntat si era veritat que anava a anar a 'Supervivientes'.