Lolita Flores esclata i demana rectificació a Emma García per un comentari racista

El passat dissabte, Ágatha Ruiz de la Prada va visitar 'Festa' per presentar el seu nou llibre. Durant la xerrada amb Emma García, la dissenyadora va compartir detalls sobre la seva vida personal i professional. No obstant això, un desafortunat comentari sobre els gitanos va desfermar una onada d'indignació, especialment de Lolita Flores, qui no va dubtar a manifestar el seu enuig.

Ágatha Ruiz de la Prada va relatar que estava vivint en una casa que necessitava reformes mentre esperava mudar-se a la seva nova llar. "Estic vivint com les gitanes, no tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà. Estic a casa meva vella, però completament desmantellada", va dir.

Aquestes paraules ofensives i carregades de prejudicis van fer que Lolita Flores respongués contundentment des del seu compte d'Instagram. L'artista va publicar un vídeo del moment: "Quina pena que encara parlis així dels gitanos, jo soc gitana i no parlo de que visc com una paya". També va incloure la cita de la dissenyadora per recalcar el seu malestar: "Ágatha Ruiz de la Prada: 'Jo estic vivint com una gitana' Què us sembla?".

| Mediaset

Lolita Flores no es va quedar aquí i va llançar una crítica directa a la dissenyadora, acusant-la de racisme: "T'has passat 100 pobles, prou de racisme. Hi ha gent desgraciadament que no poden viure com tu perquè no tenen feina, gitanos o payos. La veritat és que et considerava una dona íntegra, veig que no Ágatha Ruiz de la Prada, quina decepció".

A més, la cantant va assenyalar a 'Festa' i a Emma García per no haver reaccionat al comentari. "Soc gitana i porto el meu cap molt alt. No m'agraden aquests comentaris ni que una presentadora com Emma García ho deixi passar, ni un programa com 'Festa' no digui res i deixi aquest comentari passar per alt", va expressar.

"En fi, jo a la meva, però als meus no els comparis amb els teus desastres estimada. Comentaris racistes no, a aquestes altures no, hauríeu de disculpar-vos", va escriure Lolita Flores, exigint una rectificació pública. No obstant això, gairebé dos dies després del que va passar i un de la publicació de Lolita Flores, el programa no ha rectificat després de la polèmica.