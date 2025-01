Kike Quintana s'atreveix a assenyalar Sonsoles Ónega després del que va passar en directe

L'enfrontament entre Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega sembla no tenir fi. Aquesta vegada ha estat Kike Quintana, nebot d'Ana Rosa, qui ha encès la polèmica des de les grades del plató de 'TardeAR' en la seva secció anomenada "Fila Zero". El jove, que ha estat habitual en les indirectes a la competència, no va dubtar a comentar amb sorna el recent incident protagonitzat per la presentadora d'Antena 3.

El passat dimecres, la notícia que Telecinco havia decidit tornar Ana Rosa Quintana als matins va provocar un gran enrenou a la televisió. Just en aquell moment, Sonsoles Ónega va abandonar el plató del seu programa a Antena 3, el que va ser interpretat per molts com una reacció al cop que va patir la seva audiència. Aquest gest no va passar desapercebut per a Kike Quintana, qui va decidir comentar l'incident a Fila Zero a 'TardeAR'.

"Quin disgustet ens vas donar ahir ehh, jo em vaig quedar una mica...", va començar dient el nebot d'Ana Rosa Quintana, en to de broma. Davant la resposta de la presentadora, que va restar importància al comentari, Kike Quintana no va poder evitar llançar una indirecta. "A veure en part estic encantat les coses com són perquè també és veritat que a mi em dona una oportunitat per créixer en solitari", va dir amb ironia.

| Mediaset

"A veure, no estic tan encantat com Sonsoles que es va haver de sortir del plató perquè no es podia aguantar ni els pets", va dir Kike Quintana. Aquestes paraules van provocar les rialles al plató, i Ana Rosa Quintana, encara que va esbossar un somriure, va reaccionar ràpidament per renyar el seu nebot. "Però vols deixar en pau a Sonsoles!", li va demanar entre rialles, abans que el jove continués amb el seu discurs d'humor.

"Jo estic molt content, les coses com són perquè així creixo, creixo no creixo, no com Marlasca. És que estic gagà, em va a venir molt bé anar-me'n del costat d'Ana Rosa perquè ja ni em puc aguantar el pipí, ni sé parlar bé", va bromejar Kike Quintana.

Ana Rosa Quintana, no obstant això, es va mostrar ferma en la seva resposta, demanant a Kike Quintana que no ofengués les persones grans. "Ei no ofenguis les persones grans perquè jo encara em vaig a aguantar el pipí molts anys i a tu no et vaig a aguantar", li va dir. A la qual cosa Kike va respondre amb un somriure: "Ai quina felicitat, ei tu pel matí i jo per la tarda".