La insòlita proposta de David Broncano a la carta de pau de Pablo Motos

Sembla que la guerra entre 'El Hormiguero' i 'La Revuelta' o més aviat, entre Pablo Motos i David Broncano pot arribar al seu final. La setmana passada, Alejandro Sanz visitava el programa d'Antena 3 amb un clar objectiu: mediar entre els dos presentadors.

Durant tota l'entrevista, la seva gran preocupació va ser conèixer què succeeix entre aquests dos comunicadors. D'aquesta manera, va obligar al de Requena a escriure una carta a David Broncano. L'artista, anava a visitar el programa de La 1 una setmana després per entregar-la-hi en mà. D'aquesta manera, va destapar sense voler la seva visita a 'La Revuelta'. El programa, com és costum, va ironitzar a les seves xarxes socials sobre aquest moment: "Qui serà el convidat d'avui? Qui serà?".

Precisament ahir, 'El Hormiguero' de Pablo Motos va liderar en la seva franja marcant un 16,5% i 2.295.000. Deixant així en una segona posició a 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 amb un 16,5% i 2.295.000. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:11h, 'El Hormiguero' (16,4% i 2.282.000) va guanyar a 'La Revuelta' (15,6% i 2.179.000).

I va arribar el moment esperat. Alejandro Sanz va confessar que el moment de la carta no estava planejat i, en el seu objectiu de mediar, li va regalar uns curiosos peluixos. Dues formigues caracteritzades, una amb barba com Pablo Motos i una altra, amb un pendent semblant a David Broncano. David i Pablo units per un cor que deia "t'estimo".

| RTVE

Però la cosa no va quedar aquí. El cantant li va entregar la carta de Pablo Motos escrita de la seva pròpia mà. "Estimat David, pelillos a la mar. Et desitjo el millor. Espero que ens veiem aviat. T'estima. El teu Pablo. I a Ricardo i a Grison" deia la carta que David Broncano va llegir atentament.

Però això no va ser cosir i cantar. Igual que Pablo Motos no li ho va posar gens fàcil a Alejandro Sanz, David Broncano tampoc ho va fer. El presentador li va retreure que destapés la seva visita al programa i va reconèixer que va veure el moment en què Pablo Motos li va entregar la carta. Així, per a cap sorpresa de ningú, el conductor de 'La Revuelta' va tornar a confessar que és un fidel seguidor de les formigues.

No obstant això, sembla que el compositor va tornar a aconseguir una resposta per signar definitivament la pau, però aquesta vegada per part del programa de La 1. David Broncano li va enviar un àudio amb una tremolosa proposta. Visitar el seu programa o viceversa.

| RTVE

"M'agradaria que ens veiéssim perquè això s'està portant a uns extrems innecessaris. Pots venir al programa o vinc jo i gravem l'entrevista i després surto jo allà, i així per una vegada algú surt abans aquí", li va proposar amb pulla inclosa.

Fins i tot es va atrevir a demanar-li un favor: "M'agradaria que ens cedissis a Petancas una setmana que és la meva formiga preferida, i el telèfon de Revilla per convidar-lo també. Espero que ens veiem, jo també t'estimo molt, cal estimar-se entre les persones".

Una declaració d'intencions que moltes persones desitgen que ocorri. En la mateixa franja d'emissió, una nit Pablo Motos com a convidat a La 1 i David Broncano a Antena 3. Un colofó final que sona més a final hipotètic que a realitat.