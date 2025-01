Víctor Sandoval revela el motiu pel qual ha desaparegut de 'Ni que fuéramos'

Fa gairebé dos mesos de la darrera intervenció de Victor Sandoval a 'Ni que fuéramos'. En la seva última tarda va protagonitzar un dur enfrontament amb Marta Riesco, abans de desaparèixer per concursar a 'Bake Off'. Tanmateix, després de les gravacions del format, Victor Sandoval encara no ha tornat a 'Ni que fuéramos'.

Davant dels mitjans, en preguntar-li per Marta Riesco, Victor Sandoval ha preferit ni mencionar-la: "Ni la nomenis, si us plau. Aquí he après que els cognoms s'han de posar per alguna cosa", ha assegurat en una entrevista a El Confi TV.

"Hi ha persones que diuen de mi que estic tarat o que tenen contractat un malalt i ningú, absolutament ningú, les recrimina. Per què a mi se'm recrimina que jo digui que per persones com ella hi ha gent que ho passa malament? Vaig usar malament l'expressió, ho reconec", afegia sobre el seu enfrontament.

| Canal Quickie

"No havia vist tot quan vaig demanar disculpes a la televisió. Ara ho he vist tot i ho tenen també els meus advocats. Es van dir coses aquell dia molt més greus del que jo vaig dir perquè jo ho vaig dir davant d'una provocació i altres persones ho diuen en la calma", afegia Victor Sandoval.

D'aquesta manera, ha anunciat que prendrà mesures legals: "Molt enfadat no, però no he tingut opció de parlar perquè estava ficat en aquest programa. És la primera vegada que parlo. Ara, ho parlaré en un Jutjat, no a la televisió, per res".

"Encara no les he pres perquè he estat aquí ficat i perquè els advocats diuen que ha de ser molt sòlid. No les prendré per 'Ni que fuéramos', que no té res a veure, sinó per l'acarnissament a les xarxes que una persona va cometre aquells dies. Jo vaig haver fins i tot de treure les xarxes per unes hores perquè això era brutal", afegia.

| TEN TV

"No tinc 40 anys de carrera perquè vingui ara una niñata... una altra paraula mal dita, en calent les paraules em perden. Perquè vingui qualsevol persona i la tiri per terra, per una paraula, amb base en res. Davant d'un jutge em dirà en què sóc masclista, en què sóc misògin i quin tractament tinc", ha afirmat amb contundència.

Quant al seu futur a 'Ni que fuéramos', ha deixat clar el motiu pel qual no ha tornat: "Jo hi sóc, és la meva productora. Ara, torno a repetir que no em posaré davant d'una persona que ha dit de mi determinades coses i ha incorregut en delictes contra mi a les xarxes socials. Ho sento, però no puc perquè, llavors, invalidaria el procés que començaré. Això s'ha d'aturar d'arrel. Jo no veto ningú, però el que sóc és coherent perquè a mi se m'ha posat fins i tot la meva feina aquí".