Gir de 180º a 'Bake Off: Famosos al horno' pel que ha passat amb l'expulsió

'Bake off: Famosos al horno' ja va per la seva quarta entrega. El reality pastisser que barreja dolç amb rialles, va tornar a la petita pantalla una setmana més amb rostres tan coneguts com Isabel Gemio, Pol Espargaró, Yurena o Nagore. Entre pastís i pastís, en aquest capítol han rebut la visita de Blas Cantó i Toñi Salazar, finalista i concursant, respectivament, de la temporada anterior.

La quarta nit de 'Bake Off: Famosos al horno', va marcar un màxim d'audiència: un 10,9% i 769.000 espectadors. El millor resultat des que va començar la seva doble emissió com a estratègia i es va instaurar després en la nit dels dilluns.

El programa va començar amb una difícil prova: cuinar una tarta Sacher. Lidia Torrent es va proclamar com a guanyadora i Mario Marzo no va estar gaire lluny d'assolir-la. Tot i que el més rellevant d'aquest desafiament va ser l'absència de Yurena. L'artista es va marejar i va haver d'abandonar els forns per un temps.

| RTVE

Després de l'anunci de les posicions, va tornar al seu lloc i va explicar que ja es trobava molt millor: '''Em trobo moltíssim millor. És cert que l'estómac encara el tinc una mica regirat.[...]Ho he passat francament malament, però afortunadament ja estic bé, ja estic recuperada''.

I va arribar llavors la prova d'eliminació, preparar un tiramisú. Però aquesta elaboració no es va quedar aquí, ja que el jurat va decidir que el repte seria integrar un aliment que no els agradés gens. Víctor Sandoval va saber combinar el sabor cítric i Lidia Torrent va integrar perfectament els figues. No obstant això, qui es va endur la palma en aquest postre van ser Isabel Gemio i Nagore Robles. Aquesta última es va alçar amb la victòria aconseguint així el davantal de pastissera estrella.

Es va descobrir el pastís: la decisió final

Però sens dubte, el que més enrenou va atraure va ser la decisió del jurat. Els tres van triar les postres de Yurena, Cristina Tárrega i Mark Vanderloo com les més fluixes i van tornar a estar en la corda fluixa per abandonar 'Bake off: Famosos al horno'. Recordem que no és la primera vegada que l'artista i la presentadora es troben en aquesta situació.

| RTVE

No obstant això, quan va arribar el moment de nomenar la persona eliminada, els tres van quedar perplexos davant la decisió del jurat. Van decidir no expulsar ningú.

"Quan algú s'absenta per un tema mèdic no seria just que marxés, ni un de vostès completant les dues proves i ella no. Llavors avui no hi haurà eliminat'', referint-se al contratemps de Yurena. Això sí, la pròxima setmana hi haurà dos expulsats en un programa més renyit que mai.