Comunicat d'Emma García després del que ha passat amb Ágatha Ruiz de la Prada a 'Fiesta'

Emma García ha emès un comunicat urgent a través de les seves xarxes socials després del rebombori generat pels comentaris d'Ágatha Ruiz de la Prada a 'Festa'. La dissenyadora, durant una entrevista en què parlava de la seva nova llar, va utilitzar unes paraules que han generat gran controvèrsia. De fet, la cantant Lolita Flores ha estat una de les crítiques contra 'Festa', demanant responsabilitats al programa

"Estic vivint com les gitanes, no tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà. Estic a casa meva vella, però completament desmantellada", eren les controvertides paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada.

"T'has passat 100 pobles, prou de racisme. Hi ha gent desgraciadament que no poden viure com tu perquè no tenen feina, gitanos o paios. La veritat és que et considerava una dona íntegra, veig que no Ágatha Ruiz de la Prada, quina decepció", esclatava Lolita a les seves xarxes socials.

"Sóc gitana i porto el meu cap molt alt. No m'agraden aquests comentaris ni que una presentadora com Emma García ho deixi passar, ni un programa com 'Festa' no digui res i deixi aquest comentari passar per alt", afegia.

| Mediaset

D'aquesta manera, Emma García ha volgut aclarir la situació mitjançant un comunicat públic. "En nom de 'Festa' i com a presentadora del programa, demano sinceres disculpes per les desafortunades paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada el passat dissabte", comença el missatge de la comunicadora.

A més, Emma García explica que no va escoltar el comentari en directe a causa d'un possible error en la comunicació interna del programa. "Entenc el vostre malestar i el vostre dolor i em fa molta ràbia no haver-ho escoltat en directe (en aquell moment devia dir-me alguna cosa per pinganillo la directora i no ens vam assabentar cap de les dues) perquè no ho hauríem deixat passar, us ho asseguro", afegia.

Emma García també ha destacat la seva ferma postura contra qualsevol tipus de comentari que falti al respecte a les persones i comunitats: "Ni aquest comentari ni cap altre que pugui faltar al respecte de ningú. Sabeu com de rotunda sóc sempre amb aquest tipus de comentaris i el respecte que tinc, tenim, a totes les persones i a totes les comunitats i en especial, a vosaltres".

Per acabar, la presentadora de 'Festa' ha enviat un missatge de suport a la comunitat afectada: "Us envio una abraçada enorme i el meu desig que sentiu el meu afecte des d'aquí i des del nostre programa 'Festa' el pròxim cap de setmana", concloïa.