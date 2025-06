Un reporter de 'Vamos a ver' pateix una agressió brutal del germà d'un maltractador

Brutal agressió en directe a un reporter de 'Vamos a ver' a Moraña, Galícia. L'equip cobria un cas de violència masclista: Marisol, de 49 anys i mare de cinc fills, va desaparèixer el 31 de maig. Després d'una recerca, van trobar un cotxe calcinat amb els cossos de Marisol i Ramon, la seva exparella i presumpte autor del crim.

Per això, aquest dilluns l'equip es va desplaçar al lloc per informar sobre el cas. Tanmateix, durant la cobertura, el germà de Ramon, visiblement alterat, va atacar físicament el reporter. Un policia local que va intentar intervenir també va ser empès, igual que l'alcalde del municipi, José Cela, que era present i va intentar calmar la situació.

Ahir, el reporter Antón López va intervenir a 'El programa de Ana Rosa' per explicar el que va passar amb el germà del presumpte agressor, amb qui ja havien tingut un enfrontament previ. Tanmateix, la tensió es va disparar quan van tornar a coincidir a la zona, i l'home va reaccionar de manera violenta, arribant a agredir l'equip.

"El que es veu al vídeo no és res, és el final de tot. Aquestes imatges són les que va gravar una companya de premsa escrita ja al final de la discussió, això no és res. No estic exagerant", explicava el periodista per contextualitzar la situació després de veure les imatges.

"Abans d'això, veurem l'agressor, a primera hora del matí, ens fa fora de molt males maneres i amb amenaces, es va recordar de tota la meva família i ens va fer fora. Anem a casa dels desapareguts, que és des d'on us faig la connexió... Mai vaig pensar que ell aniria a la casa, va ser una coincidència, hi va anar a donar menjar als gossos i tan bon punt ens veu, ens agredeix, ens tira a terra i vaig pensar que em donaria una puntada de peu. El meu rellotge i el mòbil salten pels aires. Si no arriba a ser pel cap de la Policia Local que s'hi va enfrontar, allà passa alguna cosa molt greu. Entenc que la família està molt nerviosa, però no es pot arribar fins aquí", relatava amb por al cos.

El reporter es va poder posar a resguard gràcies a una veïna que el va recollir amb el seu cotxe, però els va perseguir fins al centre de Moraña, on es veuen les imatges i el final de tot. "Va venir directament cap a nosaltres. Si no arriba a intervenir l'agent que s'hi va enfrontar, podríem estar parlant d'alguna cosa molt més greu".