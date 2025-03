Una arribada inesperada dona un gir de 180º al futur de Carles Sanjaime a 'La Moderna'

Jerònim, un fidel treballador d'Emiliano, arriba per posar en perill la vida de Fermín, personatge de Carles Sanjaime. Aquest dilluns 3 de març, a les 17:05h, els seguidors podran gaudir d'un nou capítol de 'La Moderna' en la que és la seva última setmana d'emissió. Aquesta tercera temporada de la sèrie de La 1, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, quan Maruja va descobrir els plans d'Emiliano, l'empresari es va veure obligat a prendre mesures més dràstiques. A més, Iván, Paula i Rodrigo també van descobrir els plans d'Emiliano, però ja era massa tard, per a Maruja, però també per a Pepita. A més, Fermín va continuar a la presó, mentre Emiliano gaudia de la seva llibertat.

Trini va decidir anar-se'n amb Leonora a Badajoz a veure el seu germà i els seus nebots, mentre que Miguel va continuar amb el seu projecte. Celia, Laurita i Inés es van preparar per a l'estrena de 'La espia intrèpida' juntament amb Ramallo i Agustín. Allà van fer un sentit homenatge a una de les seves grans amigues, mentre feien de tripes cor el cor per la situació que estaven travessant.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' continua en alça just abans del seu gran final, que serà aquest mateix divendres 7 de març a la tarda de La 1. Recordem que la ficció va registrar al febrer el seu segon millor dada mensual. Va promediar un 9,4% de quota, 797.000 espectadors, i 1,6 milions de contactes únics, sent segona opció de la seva franja.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Agustín els explica a les noies que Ramallo se n'ha anat. Una trista notícia que els costarà superar, però que s'unirà a una pena molt més gran, la marxa de Celia.

A més, Marcelina intenta animar a Cañete perquè reuneixi el valor i porti a terme la seva proposta de matrimoni a Teresa. No obstant això, no ho tindrà fàcil. Per últim, Jerònim, un fidel treballador d'Emiliano, arriba per acabar amb la vida de Fermín, personatge de Carles Sanjaime.