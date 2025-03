Una col·laboradora de 'Ni que fuéramos' anuncia la seva sortida per un motiu de pes

Des de la seva estrena al maig de 2024, 'Ni que fuéramos' s'ha convertit en una oferta habitual per als espectadors de les tardes televisives.Seguint l'estela de 'Sálvame', el seu èxit rau en un equip de col·laboradors carismàtics sota la direcció de David Valldeperas. Tanmateix, hi ha una col·laboradora habitual de 'Ni que fuéramos', que ha anunciat a través de les seves xarxes socials que abandona el format.

Recordem que 'Ni que fuéramos' compta amb rostres emblemàtics com Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés o María Patiño. Tanmateix, també ha donat la benvinguda a noves figures que han aconseguit fer-se un lloc en el format de TEN. Entre aquests fitxatges destaquen Marta Riesco, Javier de Hoyos, Gonzalo Vázquez, Raúl Rodríguez, Juanma Fernández o Sandra Bruman, que també han conquerit el públic.

Tanmateix, l'audiència haurà de prescindir temporalment d'una d'aquestes col·laboradores, perquè Sandra Bruman ha decidit fer una pausa en la seva participació a 'Ni que fuéramos'. A través d'un vídeo a les seves xarxes socials, la vedette va comunicar la seva decisió d'apartar-se durant "unes setmanes".

| Canal Quickie

"M'ha costat molt de temps prendre aquesta decisió, però vull dir-vos que estaré un temps sense que em veieu. No ha passat res, no vull que hi hagi especulacions de res", va explicar, buscant dissipar qualsevol tipus de rumor. D'aquesta manera, ha afirmat que actualment compta amb molta feina i no té temps com li agradaria per poder dedicar-se a 'Ni que fuéramos'.

Per tant, Sandra Bruman va detallar els veritables motius que l'han portat a fer aquest pas, assegurant que "simplement, vull fer una aturada perquè porto molta feina. La veritat és que vaig a tope, sense descansar cap dia i és molt de trasbals. He decidit prendre unes setmanes de descans, de vacances per agafar forces i tornar amb moltes ganes".

Cal destacar que, el pròxim mes d'abril, els col·laboradors saltaran a les tardes de La 1 amb un nou projecte a la tarda. Tanmateix, tot apunta que no seran tots, malgrat que es desconeix qui ho farà i qui no. Lydia Lozano, Belén Esteban, Chelo García-Cortés o María Patiño són les que més sonen per formar part d'aquest projecte.