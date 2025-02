Les llàgrimes de Susana Saborido per les paraules de Joaquín Sánchez a 'El capitán'

'El capità a Amèrica' va emetre el seu sisè episodi ple d'emoció i romanticisme. Joaquín Sánchez i Susana Saborido, després de 23 anys de relació i 19 anys de matrimoni, van decidir renovar els seus vots en un entorn tan icònic com Las Vegas. La parella va segellar el seu amor en una cerimònia oficiada per un imitador d'Elvis Presley, un detall que va afegir un toc de singularitat al moment.

Un dels aspectes emotius del casament va ser la presència de les seves filles, Salma i Daniela, que per primera vegada van presenciar els seus pares a l'altar. Ambdues joves van mostrar la seva emoció i agraïment, dedicant unes paraules als seus progenitors. "Tot el que som és gràcies a vosaltres", va expressar la filla gran a 'El capità a Amèrica'.

El mateix Joaquín Sánchez no va amagar la seva sorpresa davant l'experiència. "Ni de bon tros em podia imaginar que algun dia em casaria amb la meva dona a Las Vegas", va confessar l'exfutbolista del Betis, demostrant com d'especial va ser el moment per a ell. Per la seva banda, Susana Saborido va destacar la connexió que manté amb el seu marit: "Les nostres filles tenen admiració per nosaltres. Ens barallem molt, però també ens estimem molt", va afirmar.

| Atresmedia

El moment més emotiu va arribar quan Joaquín Sánchez va pronunciar els seus vots, amb paraules que van fer plorar la seva esposa i tota la família. "El camí ha estat llarg, però molt bonic. Hem viscut de tot. Amb les meves filles davant, et vull agrair tot el que fas per nosaltres cada dia, per estar en les bones i en les dolentes, sobretot en les dolentes", va expressar amb emoció. Susana, visiblement commoguda, va haver de fer una pausa per recompondre's a 'El capità a Amèrica.

Joaquín Sánchez, commogut per la reacció de la seva dona, la va agafar de les mans i va continuar amb el seu emotiu discurs: "El nostre amor pot amb tot. Em tornaria a casar amb tu perquè ets la dona més important de la meva vida i m'has ensenyat moltes coses. T'estimo molt. Gràcies per l'amor que cada dia reparteixes".

Per la seva banda, Susana Saborido també va dedicar unes sentides paraules al seu marit abans de donar l'esperat "Sí, vull". "Ets la persona més important per a mi. T'estimo més que a la meva vida, sempre vull estar al teu costat. No puc estar més contenta que siguis el pare de les meves filles perquè ets un home meravellós i amb un cor que no et cap al pit", va declarar entre llàgrimes a 'El capità a Amèrica.