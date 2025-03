Una notícia urgent d'Isabel Moreno fa un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Claudia, personatge d'Isabel Moreno, dona una important notícia sobre Carmen. Aquest dilluns 3 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per endavant per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', María es va enfonsar en els seus remordiments per tot el que va passar. A més, Damián va voler fer fora a María de casa perquè no perdonava els enganys de la seva nora. Jesús va intentar fer llenya de l'arbre caigut davant d'un Andrés dubitatiu sobre el futur de la seva relació, mentre María va confrontar Gema després d'assabentar-se de la seva confessió.

La senyora Clara va interrogar Fina sobre la seva relació amb Marta i, aquesta, va planejar parlar amb Patricia Lambert. Damián, en un gest conciliador, va fer un regal de noces a Luis i Luz. Finalment, Begoña es va adonar de com tractava el doctor Herrera als pacients.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', María, desesperada, busca ajuda en Damián per recuperar Andrés. Claudia, personatge d'Isabel Moreno, dona una important notícia sobre Carmen. Per la seva banda, Jesús intenta convèncer el senyor Pedro perquè voti a favor seu en l'assumpte del balneari.

Després de ser interrogada per la senyora Clara, Fina trasllada a Marta els seus dubtes sobre el seu casament amb Pelayo. Luz confronta el doctor Herrera per la seva manera de tractar els pacients. Pelayo intenta parar els peus a la seva mare a causa de la seva intromissió entre Marta i Fina.

María està disposada a arribar fins a l'"abortera" a Toledo i posar fi al seu embaràs. Digna, motivada per Andrés, canvia d'opinió respecte al casament secret de Luis i Luz. Marta descobreix el que trama Jesús per a la votació del balneari i actua per evitar que se surti amb la seva.