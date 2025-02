Lydia Lozano se'n va de la llengua i confirma els rumors del futur de 'Ni que fuéramos'

El retorn de 'Ni que fuéramos' a la televisió continua generant expectatives i rumors. Gairebé dos anys després de la inesperada cancel·lació de 'Sálvame' i després de nou mesos del seu ressorgiment a TEN, el programa podria fer un salt important a TVE. La 1 prepara un nou magazín per a les seves tardes i la productora darrere de 'Ni que fuéramos' podria ser la responsable d'aquest nou format. Lydia Lozano ha estat l'última a alimentar aquestes especulacions.

En els últims mesos s'ha confirmat la possibilitat que l'equip de 'Ni que fuéramos' desembarqui a TVE per produir un magazín diari. En un principi, es va esmentar a Marc Giró i Belén Esteban com a possibles presentadors, encara que el català sembla poc disposat a mudar-se a Madrid. Aquestes conjectures van cobrar més força la setmana passada quan Miguel Lago, en el seu programa 'La noche golfa' de Telemadrid, va preguntar directament a Belén Esteban i María Patiño i ambdues van deixar oberta aquesta possibilitat.

| Canal Quickie

L'última a afegir llenya a aquests rumors ha estat Lydia Lozano durant una trucada en directe en el podcast 'Chico de revista'. Tot ha ocorregut durant una broma de Pilar Vidal, que va trucar a la seva companya per revelar-li que li havien ofert col·laborar en 'Ni que fuéramos'. No obstant això, el que més va sorprendre a Lydia Lozano era el sou de Pilar Vidal: 1.000 euros per programa.

D'aquesta manera, Lydia Lozano va preguntar sense adonar-se si l'oferta de treball era per al programa actual a Canal Quickie o per al nou format a La 1. "Però anem a veure, em parles del d'aquí o el de La 1?", va preguntar la col·laboradora. La reacció va sorprendre Pilar Vidal i Arnau Martínez, conductor del podcast 'Chico de Revista' i actual reporter de 'Mañaneros'.

Després d'aquest moment, Arnau Martínez va aprofitar per preguntar a Pilar Vidal si estaria interessada a unir-se a aquest projecte. "No ho sé", va respondre inicialment, afegint que probablement no li deixarien compatibilitzar-ho des d'Atresmedia: "No crec. Abans es podia, perquè jo anava a 'Sálvame' i podia anar a 'Espejo Público', però des de la temporada passada hi ha molta rivalitat. A TVE no ho sé, però si estàs a Telecinco no pots estar a Antena 3 i al contrari".

Finalment, Pilar Vidal va deixar clar que, encara que té contractes assegurats fins a l'estiu, tot pot canviar: "No sé què serà de mi d'aquí a dues, tres setmanes. Jo tinc confirmat els meus contractes fins a l'estiu, però saps que els contractes es firmen i es trenquen. Al final no estàs lligat a res. Jo el que necessito és divertir-me, passar-m'ho bé i guanyar diners".