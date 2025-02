Santi Acosta paralitza 'De Viernes' pel que s'atreveix a dir José Antonio León

L'últim 'De Viernes' va estar marcat per un tens enfrontament entre José Antonio León i Santi Acosta arran de l'entrevista amb Claudia Bavel, la suposada amant d'Íker Casillas. L'entrevista va pujar de to quan el col·laborador va arremetre contra l'entrevistada, acusant-la de revelar intimitats de l'exfutbolista. Això va obligar Santi Acosta a intervenir en directe a 'De Viernes'.

"Seré taxatiu: se't ve un marró gros amb Iker. És veritat que dius que estàs en la teva llibertat, però no estàs en la llibertat de parlar de la intimitat de l'altra persona", va sentenciar José Antonio León, desafiant Claudia Bavel en directe. Davant aquesta acusació, la convidada es va defensar assegurant: "Jo no he parlat d'intimitat". No obstant això, el periodista va insistir que, abans d'entrar a plató, havia ofert una entrevista en què moltes coses "s'havien tapat" perquè "serien un marró fins i tot per a nosaltres".

L'enfrontament va escalar a 'De Viernes' quan José Antonio León va prosseguir amb la seva argumentació: "Estàs envaint la seva intimitat. És important saber on són els límits i no sé si t'estan assessorant bé perquè estàs ficant una darrere l'altra. I les pilotes d'Íker Casillas, si no són al terreny de joc, són il·legals d'explicar".

No obstant això, aquesta postura no va ser compartida per tothom al plató, com Ángela Portero, que va intervenir per expressar el seu desacord: "Jo crec que no ha traspassat la barrera de la intimitat". Malgrat la discrepància de la seva companya, José Antonio León va continuar amb els seus retrets i va treure a la llum els suposats acords de Claudia Bavel amb el paparazzi Jordi Martín. "Aquí tot va soltant-se sembla per fascicles, però tu expliques en els teus testimonis que has estat amb centenars", va comentar el periodista.

"Que no és el problema amb els que ha estat. El problema aquí és que s'aprofiti dels que ha estat per venir i explicar-ho i treure un rendiment econòmic del patiment d'un noi", va argumentar, posant en dubte la justificació de la presència de Bavel al programa.

En aquell moment, Santi Acosta no va poder contenir-se més i es va aixecar per frenar el seu company a 'De Viernes'. "Com tot el que seu al nostre plató, perquè tothom ve per contracte cobrant com nosaltres. Llavors, centrem-nos en què és criticable", li va recriminar amb contundència.

José Antonio León no va trigar a respondre i va matisar la seva postura, deixant clar el seu punt de vista: "No estic parlant que cobri. Parlo d'aprofitar una oportunitat puntual justificada per una falsa relació, perquè simplement era una relació oberta. I ella a més ha anat canviant el discurs de principi a fi, no hi ha qui se la cregui".