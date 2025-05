Nou mínim en audiències per a 'La Família de la Tele': enfonsen la tarda de La 1

Males notícies per als seguidors de 'La Familia de la Tele', que no aixeca el cap. El programa presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand ha caigut a nou mínim històric aquest dimarts 20 de maig. Unes audiències insostenibles per a La 1, que posen en perill el futur de 'La Familia de la Tele' a la graella.

Recordem que, aquest dilluns 19 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele' va sersisena opció, encara que va millorar quatre dècimes fins a un 7,1% i 635.000. Per la seva banda, el segon bloc de 'La Familia de la Tele' va baixar quatre dècimes de share fins a un 6,2% i 456.000 seguidors de mitjana, sent cinquena opció de la seva franja. En ambdues ocasions, el lideratge va ser per a Antena 3 (12,7% i 15%).

| RTVE

D'aquesta manera, aquest dimarts 20 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:55h a 17:15h, ha caigut set dècimes fins a igualar el seu mínim amb un 6,4% i 553.000 espectadors. No obstant això, l'espai cau a sisena opció de la seva franja. El lideratge en coincidència és per a Antena 3 (12,9% i 1.120.000) i també estan per sobre Cuatro (7,7% i 667.000), laSexta (7,5% i 654.000) i Telecinco (7,2% i 624.000) juntament amb les cadenes autonòmiques.

Per la seva banda, el segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:10h a 20:26h, ha baixat un punt complet de share fins a un 5,2% i tan sols 347.000 seguidors. No obstant això, és cinquena opció de la seva franja, com de forma habitual. En aquest tram, el lideratge també és per a Antena 3 (15,4% i 1.015.000), seguit de Telecinco (10,8% i 711.000) i laSexta (7,6% i 500.000), juntament també amb les cadenes autonòmiques.

Cal destacar que, un dia més, el retard de l'horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha pujat i recuperat el lideratge de la seva franja amb un 10,3% i 761.000 fidels. Just després, 'La Promesa' ha estat líder absoluta de la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 15,9% i 1.067.000.