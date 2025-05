Audiències: 'La Família de la Tele' no aixeca el cap i cau a sisena en el seu primer tram

'La Familia de la Tele' segueix sense aconseguir bones audiències amb l'inici de la seva tercera setmana. Dècima amunt, dècima avall, l'espai de La 1 continua movent-se al voltant del 7% de quota de pantalla. Unes audiències insuficients per a la tarda de la cadena pública, que veu com la competència la supera sense problemes davant 'La Familia de la Tele'.

Recordem que, el passat divendres 16 de maig, 'La Familia de la Tele' va baixar en el seu primer tram, però va pujar lleugerament en el segon. El primer, de 15:54h a 17:12h, va ser la cinquena opció de la seva franja amb un 6,7% i 578.000 seguidors, baixant vuit dècimes de quota. Pel que fa al segon bloc, 'La Familia de la Tele' va pujar dues dècimes fins a un 6,6% i 445.000 espectadors a La 1.

D'aquesta manera, aquest dilluns 19 de maig, el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:14h, ha millorat quatre dècimes fins a un 7,1% i 635.000 espectadors. No obstant això, l'espai cau a sisena opció de la seva franja. El lideratge en coincidència és per a Antena 3 (12,7% i 1.132.000) i també estan per sobre Cuatro (8,1% i 724.000), laSexta (7,7% i 682.000) i Telecinco (7,6% i 673.000) juntament amb les cadenes autonòmiques.

| RTVE

Per la seva banda, el segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:07h a 20:31h, ha baixat justament quatre dècimes de share fins a un 6,2% i 456.000 seguidors de mitjana. No obstant això, és cinquena opció de la seva franja, com de forma habitual. En aquest tram, el lideratge també és per a Antena 3 (15% i 1.104.000), seguit de Telecinco (9% i 664.000) i laSexta (8% i 585.000), juntament també amb les cadenes autonòmiques.

Cal destacar que, un dia més, el retard de l'horari de les dues sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències, encara que aquest dilluns han baixat lleugerament. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha baixat del doble dígit fins a un 9,8% i 769.000 fidels. Just després, 'La Promesa' ha estat líder absoluta de la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 14,4% i 1.047.000.