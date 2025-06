Maite Galdeano reapareix a 'Socialité' amb una sentència clara contra Sofía Suescun

Gairebé un any després de la polèmica que la va enfrontar amb la seva filla Sofía Suescun i el seu gendre Kiko Jiménez, Maite Galdeano ha romàs allunyada dels mitjans. Tanmateix, ara ha decidit parlar novament en exclusiva amb 'Socialité', deixant clar que les aigües continuen agitades entre ella i la seva família.

En l'entrevista, Maite Galdeano no va dubtar a expressar els seus sentiments sobre la situació. Quan se li va preguntar com es trobava, la resposta va ser taxativa: 'Imagineu-vos com estic. Com pot estar una mare que la seva filla l'ha fet fora de casa? Per un porc''.

Sense amagar el seu dolor, va afegir a 'Socialité': "Estic molt malament, m'hauré de posar bé per la meva força motora. Soc a la platja i viuré a la platja fins que em mori. Visc en un vaixell, de moment, perquè no tinc casa".

| Telecinco

Tot i viure en un vaixell, Maite Galdeano va deixar clar que no tornarà a Pamplona. ''Tinc la casa dels meus pares, però Pamplona em porta records de la que vaig parir i no em dona la gana d'estar-hi. No sé quan em recuperaré. Tot m'ha fet molt de mal. La gent que m'estima, m'estima tal com soc''', va compartir, deixant veure l'impacte que la relació trencada amb la seva filla ha tingut en el seu benestar.

A més, va assegurar que té el suport dels seus amics, que han estat molt clars en els seus comentaris. ''Em diuen que els enviï a prendre pel cul a aquesta morralla. La meva filla està equivocada i se n'adonarà algun dia'', va confessar sense reserves.

A la pregunta sobre si troba a faltar Sofía Suescun, Maite Galdeano es va mostrar completament ferma en la seva postura des de 'Socialité': ''Això no ho diré. No vull saber res d'ells''. A més, va avançar un projecte molt personal: ''Faré un llibre, desvetllaré molts secrets, des del bressol, la meva infància i tot. Un llibre de la meva vida. Afecta la Sofía, està enamorada d'una persona que al final es desenamorarà''.