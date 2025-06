Sofía Suescun destapa Adara Molinero a 'Socialité' després d'una petició inesperada

La relació entre Sofía Suescun i Adara Molinero torna a estar en el punt de mira. El que semblava una simple trobada casual en un esdeveniment s'ha convertit en el detonant d'una nova polèmica. Tot va començar quan Sofía Suescun va organitzar un esdeveniment recent al qual, segons va confessar a 'Socialité', Adara Molinero hauria mostrat interès a assistir.

"M'han dit que potser l'Adara vindrà a aquest esdeveniment. No sé si ve a veure'm a mi, però ha mostrat moltíssim interès", va explicar Sofía Suescun a 'Socialité'. Cal destacar que uns dies abans, Adara Molinero havia fet unes declaracions contra Sofía Suescun a 'En las mejores familias', per la qual cosa el seu interès per l'esdeveniment era una contradicció.

Sofía Suescun no va trigar a respondre, visiblement afectada pel que considera una actitud injustificada: "Jo no sóc un dels seus ex. No entenc aquesta ràbia que té amb mi".

| Mediaset

D'aquesta manera, a 'Socialité' també es van posar en contacte amb Adara Molinero, que va oferir la seva versió dels fets: "M'havien de pagar per anar a l'esdeveniment. A mi m'és igual el que digui". Unes paraules que van intensificar el malestar de Sofía Suescun: "La setmana passada vaig marxar amb un vídeo on parlava amb un odi cap a mi inexplicable. Em fa pena i em fa mal".

A més, Sofía Suescun va revelar una altra dada important: "El mateix dia que parla malament de mi, m'escriuen per confirmar-la a la llista". "Vaig rebre un missatge del management de l'Adara dient que estava interessada a assistir", afegia a 'Socialité'. Adara Molinero, en canvi, sosté que va ser convidada per una remuneració, però que va rebutjar la proposta: "Tinc els emails, però és contradictori amb els meus valors".

Tot i el mal regust de boca, Sofía Suescun va triar suavitzar el to al final de la seva intervenció: "Avui dia no entenc per què tenim aquesta relació quan jo sempre l'he recolzat". "Ens portàvem bé i, de sobte, va passar això. Almenys, si m'has de dir de tot, estalvia't dir-me ‘mentidera’", va lamentar.

Finalment, Sofía Suescun va optar per tancar el capítol amb un gest de reconciliació: "Adara, si algun dia ens trobem, vull que sàpigues que no tinc res en contra teu. Em quedo amb que vam tenir una bonica relació durant els realities".