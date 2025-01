Ningú esperava les paraules d'Adara Molinero sobre Sofía Suescun i Kiko Jiménez

Adara Molinero va trencar el seu silenci a 'De Viernes' després de cinc anys sense concedir entrevistes. Durant la seva intervenció, va fer un repàs del seu pas pels realities de Telecinco com 'Gran Hermano' i 'Supervivientes' i va parlar de les seves relacions personals. No obstant això, el moment més controvertit de la nit va arribar quan se li va demanar la seva opinió sobre el conflicte familiar que enfronten Sofia Suescun, la seva mare Maite Galdeano i Kiko Jiménez.

"Aquesta situació ha de ser duríssima i desagradable", va expressar inicialment Adara Molinero sobre la ruptura entre mare i filla. A continuació, va fer una insinuació que va deixar atònits els presents al plató: "Les persones que tenim al costat i al nostre voltant influeixen molt i són figures molt importants. Al final les escoltem i no s'han d'escoltar a vegades perquè no remen a favor", va assenyalar, apuntant directament a Kiko Jiménez.

Davant aquesta afirmació, Beatriz Archidona li va preguntar sense embuts: "Creus que Sofia està mal influenciada o manipulada per Kiko?" Adara Molinero va respondre amb fermesa: "Sí, jo ho crec".

| Mediaset

La conversa va avançar cap al comportament de Maite Galdeano en la seva relació amb Sofia Suescun. "I creus que Maite té un comportament normal cap a una filla?", va preguntar Terelu Campos. "No, això també és veritat", va reconèixer Adara Molinero, mostrant una postura crítica cap a ambdues parts del conflicte.

Quan Beatriz Archidona li va demanar que aprofundís sobre la seva acusació cap a Kiko Jiménez, Adara Molinero va començar a titubejar: "Mira, bé... anem a veure... Aquí no hi ha bons ni dolents. Simplement es podrien estar acostant postures i tinc la sensació que cada vegada s'allunyen més i em sembla súper trist. Ha d'haver-hi solució d'algun tipus", va afirmar.

Beatriz Archidona va refutar aquesta idea assenyalant que, en ocasions, les relacions tòxiques no tenen solució. "Quan les relacions són tòxiques, a vegades no hi ha solució, Adara. Sofia s'allunya de la seva mare perquè s'està curant", va dir. No obstant això, Adara Molinero va defensar la possibilitat d'una reconciliació: "Es poden prendre un temps i després intentar solucionar-ho".

Per tancar el tema, Adara Molinero va llançar una altra insinuació polèmica sobre Kiko Jiménez. "Maite i Sofia no haurien de viure juntes, i la mare s'ha empassat situacions amb el nuvi que caldria veure-les eh", va concloure.