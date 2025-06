L'homenatge a 'Sueños de Libertad' que ha passat desapercebut per als espectadors

‘Sueños de libertad’ habitualment destaca per la seva intensitat dramàtica i la seva ambientació d’època. Tanmateix, de vegades, la producció es permet introduir detalls amb un toc d’humor. Això ha passat recentment amb un petit gest que ha quedat gairebé invisible per a la majoria dels espectadors.

En un dels últims episodis de ‘Sueños de libertad’, els guionistes hi van colar una referència interna que pocs han detectat, tot i haver estat compartida a les seves xarxes socials. L’escena transcorre a l’habitació compartida per les dependentes de Perfumeries De la Reina. Allà, la Fina (Alba Brunet) rep la Cristina (Sara Sanz), la nova companya que haurà de conviure amb ella i la Clàudia (Isabel Moreno).

La Cristina es queixa de com és de reduït l’espai que tindran les tres, tot i que ràpidament tranquil·litza les seves companyes explicant que no portarà gaires objectes personals perquè només hi serà durant la setmana. Els caps de setmana, el seu pla és tornar a Madrid per estar amb la seva família i el seu xicot. Quan la Fina s’interessa per la seva parella, pregunta: "I té nom el teu xicot?", i la Cristina respon: "Beltrán".

Aquest nom resulta familiar per a qui ha seguit la trama, ja que la Cristina va aparèixer anteriorment acompanyada per un jove interpretat per Daniel Jumillas. Aquest l’animava a no renunciar a la seva carrera científica mentre eren observats per Àngel Ruiz, el detectiu contractat per Damián (Nancho Novo).

Després de sentir el nom del xicot, la Fina fa broma: "Aquí tenim un operari que es diu Javier Beltrán, però no serà ell". Aquesta frase amaga un acudit intern: Javier Beltrán és el nom real de l’actor que dona vida a Joaquim Merino, germà de Lluís (Guillermo Barrientos). Tanmateix, pocs espectadors van captar la referència en directe a ‘Sueños de libertad’.

En audiències, durant el mes de maig,‘Sueños de libertad’ va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. ‘Sueños de libertad’ va superar cada dia els 2 milions d’espectadors únics.