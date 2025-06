Adeu a Sofía Suescun de 'Socialité': així ha estat el comiat inesperat en directe

L'etapa de Sofía Suescun com a col·laboradora de 'Socialité' ha arribat al seu final. La jove s'ha acomiadat del format de Telecinco en una jornada marcada pels records, els agraïments i alguna que altra llàgrima. La seva col·laboració, centrada en l'anàlisi de 'Supervivientes', conclou just abans de la final esperada prevista per a aquest dimarts 17 de juny.

Sofía Suescun va aparèixer al plató amb un estilisme molt especial, com a picada d'ullet al seu últim dia davant les càmeres de 'Socialité': "Mireu quin color més bonic he portat avui. He volgut portar aquest vestitàs pel meu últim dia. Us trobaré molt a faltar i també aquestes peces que em fa l'Hugo amb tot el seu art, així com tots els dissenyadors. Quin talent!"

Durant la seva última intervenció, Sofía Suescun va oferir la seva anàlisi sobre els finalistes de 'Supervivientes', completant així el repàs. La col·laboradora no va deixar lloc a dubtes sobre la seva favorita per endur-se la victòria. "Ho vaig dir al principi i també ara a les portes de la finalíssima: la meva guanyadora és ella", va assegurar, referint-se a l'Anita Williams.

| Mediaset

L'acomiadament no va acabar sense un gest emotiu per part de l'equip de 'Socialité'. La María Verdoy, visiblement afectada, li va dedicar unes sentides paraules: "Per a 'Socialité', la bona supervivent que ets. Però, sobretot, per haver-nos aguantat a l'Antonio i a mi, la nostra guanyadora ets tu".

"Moltes gràcies, he après moltíssim", va respondre la Sofía Suescun amb la veu trencada. "M'ha encantat veure-us, que m'hàgiu aconsellat i m'hàgiu acompanyat. Us porto al cor", va afegir just abans de rebre un ram de flors de mans de l'Antonio Santana.

"És de part de tot l'equip de 'Socialité'", va explicar el presentador mentre la Sofía Suescun l'abraçava, visiblement emocionada. "Espero que hagis estat molt a gust. Gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps i aquest camí", va concloure.

No obstant això, les audiències no han acompanyat l'acomiadament de la Sofía Suescun. Aquest diumenge, 'Socialité' s'ha quedat en un escuet 7,8% i 523.000 seguidors. No obstant això, el programa de la María Verdoy i l'Alberto Santana ha aconseguit pics que freguen el 10% de share.