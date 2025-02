Primeres paraules de Maite Galdeano després de confirmar-se el seu ingrés hospitalari

Maite Galdeano ha reaparegut a les seves xarxes socials després de setmanes de silenci, en què la seva absència havia generat gran preocupació entre els seus seguidors.La mare de Sofia Suescun ha explicat el motiu de la seva desaparició: un complicat ingrés hospitalari arran de la seva malaltia.Una reaparició just quan s'ha filtrat una notícia de Maite Galdeano que afecta directament Sofia Suescun.

Als seus 55 anys,pateix policitèmia vera, una malaltia de la medul·la òssia que provoca un augment anormal en el nombre de cèl·lules sanguínies.Des de fa anys,l'exconcursant de 'Gran Hermano' segueix un tractamentper controlar aquesta dolència. Tanmateix, a principis de mes va patir complicacions que la van portar a l'hospital.

Recordem que 'Festa' va informar en exclusiva sobre el seu estat de salut,descrivint-lo com "alarmant" i assenyalant que els metges havien hagut d'ajustar el seu tractament.La falta de notícies sobre la seva evolució va generar encara més inquietud entre els seus seguidors. Finalment, Maite Galdeano ha reaparegut a les seves xarxes socials per tranquil·litzar el seu públic i compartir com es troba després d'aquest difícil episodi.

| Instagram, @maite_galdeano_

El seu retorn coincideix amb un moment especialment dur per a la seva filla, Sofia Suescun,que ha patit la pèrdua del seu estimat gos Indio.Tanmateix, en les seves primeres paraules després d'aquest temps d'absència, Maite Galdeano no ha fet referència a aquest tràgic succés. Això ha provocat encara més incertesa entre aquells que segueixen el seu dia a dia.

"Sabeu que he estat en pausa.En la vida no és tot estar somrient i contenta i feliç perquè hi ha moltes cosetes que ens fan baixar fins al fons, però l'important és saber elevar-te cap amunt amb molta força.I, sens dubte, tinc moltíssims motius per ser feliç i per estar molt, però que molt contenta", ha declarat Maite Galdeano.

En la seva reaparició ha llançat un missatge que molts interpreten com una indirecta a Sofia Suescun i Kiko Jiménez,amb qui ha protagonitzat diversos desencontres en el passat. "I al que li piqui, que es rasqui.El passat, trepitjat està. D'ara endavant, comencem amb una força aclaparadora, que és el que he de fer. La vida és bella, i més bella que la faré", ha assegurat Maite Galdeano.

Tot i admetre que"ha tocat fons", la mare de Sofia Suescun ha evitat referir-se directament a la seva recent hospitalització,mantenint així el misteri sobre el seu estat de salut.