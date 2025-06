Qui són Danna Paola, RVFV, Natalia Lacunza i Kapo, assessors de 'La Voz Kids'?

Els equips de 'La Voz Kids' ja estan complets i ha arribat el moment de prendre les decisions més complicades.El talent show d'Antena 3 estrena aquest dissabte a les 22:00h La Gran Batalla, una gala decisiva abans dels Assalts. En aquesta, els coaches hauran de quedar-se amb la meitat dels seus talents de 'La Voz Kids'

Edurne, Manuel Turizo, Lola Índigo i David Bisbal són els coaches de l'edició de 'La Voz Kids'. Tanmateix, en aquesta fase estaran acompanyats pels assessors, quatre grans estrelles de la música nacional i internacional. Ells seran els encarregats d'ajudar els coaches a prendre totes les seves decisions. Danna Paola acompanyarà David Bisbal, Natalia Lacunza serà l'encarregada d'anar de la mà d'Edurne, RVFV donarà consells a Lola Índigo i Kapo assessorarà Manuel Turizo.

A La Gran Batalla, els coaches hauran de formar quatre equips de set talents cadascun. Això suposarà que els equips es quedaran amb la meitat dels seus membres al final de la nit.

| Atresmedia

Presentada per Eva González, aquesta edició de 'La Voz Kids' està sent tot un èxit, sent líder i també el més vist de la nit dels dissabtes.El talent show continua brillant amb un 14,2% de quota de pantalla, avantatjant en +7,4 i +5,3 punts els seus principals competidors. El format arriba als 3,1 milions d'espectadors únics i més d'1,1 milions d'espectadors de mitjana.

Qui són els assessors de 'La Voz Kids'?

Danna Paola és una cantant, compositora i actriu mexicana nominada al Latin GRAMMY, amb més de dues dècades a la indústria i una sòlida presència global en el pop llatí contemporani. El seu recent àlbum "CHILDSTAR" va superar els 10 milions de streams en la primera setmana, destacant senzills com "XT4S1S". Actriu des de petita, va protagonitzar el musical "Wicked" i la sèrie de Netflix 'Élite'. A més, ha estat conductora dels Latin GRAMMY Awards i és ambaixadora de marques com MAC i FENDI.

Per la seva banda, RVFV (Rafael Ruiz) és un referent de la música urbana espanyola, originari d'Almeria, amb més de 50 discos de platí i desenes d'or. El seu àlbum "El Tiburón" va consolidar el seu estatus a l'escena urbana, i el seu EP més recent "503 MAFFIA" reflecteix un retorn a les seves arrels amb temes que exploren lleialtat i cruesa real.

Pel que fa a Natalia Lacunza, és una cantant navarresa que va saltar a la fama després del seu pas per 'Operación Triunfo', destacant per la seva versatilitat. El seu àlbum "Tiene que ser para mi" va explorar temes íntims i personals, seguit per l'EP DURO (2023), que aprofundeix en el seu món emocional amb un so electrònic. A més, ha realitzat col·laboracions rellevants amb artistes com Guitarricadelafuente i Aitana.

Finalment, Kapo (Juan David Loaiza Sepúlveda) és un artista colombià de 27 anys. Ha guanyat reconeixement a Llatinoamèrica, Europa i Estats Units gràcies a col·laboracions amb grans figures com Maluma, Ozuna i Wisin. El 2024 va obrir concerts per a Karol G, Maluma i Nicky Jam, a més de participar en esdeveniments com els Latin Grammy i Times Square a Nova York.