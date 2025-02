'Em va passar una cosa semblant': la confessió de Marisa Martín Blázquez sobre Anabel Pantoja

Anabel Pantoja segueix en el punt de mira. La influencer intenta tornar a la normalitat juntament amb la seva parella, David Rodríguez, i la petita Alma, la seva filla. No obstant això, la investigació per possibles maltractaments segueix endavant i, amb això, la tensa situació que la família està vivint.

En les últimes hores, la jutgessa encarregada del cas hauria analitzat les imatges de les càmeres del centre comercial que havia sol·licitat i que podrien demostrar (o negar) les acusacions. No obstant això, a l'espera de la decisió del magistrat, una col·laboradora de 'Festa' ha volgut dedicar unes paraules d'ànim a Anabel Pantoja.

Ha estat Marisa Martín Blázquez, habitual col·laboradora del programa d'Emma García i esposa d'Antonio Montero. La periodista ha aprofitat la seva intervenció no només per mostrar-se empàtica amb la dura situació de la influencer, sinó per confessar un dels episodis més durs de la seva vida.

Ho ha fet durant l'emissió de 'Festa' d'aquest dissabte, on, com de costum, la tertúlia ha tractat el tema d'Anabel. "La jutgessa vol arribar a la veritat d'aquest assumpte", començava la periodista, donant èmfasi a la importància de defensar el menor. Després d'això, Marisa Martín Blázquez confessava que ella havia passat per una situació similar durant el part de la seva segona filla.

| Mediaset

"La meva filla va passar per una sèrie de negligències mèdiques", començava narrant la col·laboradora. "Són casos que quan arriben a l'hospital veuen una sèrie de coses que els metges estan obligats a posar-ho davant la justícia", seguia.

Per descomptat, Marisa Martín Blázquez també ha aprofitat el moment per enviar ànim a la mare primerenca. "Empatitzo amb Anabel Pantoja, jo l'entenc", recalcava la dona, que actualment té dos fills juntament amb Antonio Montero. Encara que la parella sempre ha intentat protegir la identitat dels seus dos fills, la periodista ja es va obrir en canal fa uns anys sobre les complicacions en el part de la seva filla.

I és que Marisa Martín Blázquez va donar a llum a Marieta dos mesos abans de la data, cosa que va provocar un "enorme risc d'avortament". Segons la pròpia periodista, van arribar a témer que arribés a patir danys cerebrals, encara que finalment no va ser així. "Jo he après a no queixar-me de absolutament res per la fortalesa que ella m'ha transmès sempre, és una nena molt especial", sentenciava en aquell moment la col·laboradora.