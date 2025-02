Detenen l'actriu Mónica Cervera, coneguda pel seu paper a 'La que se avecina'

L'actriu Mónica Cervera, coneguda pel seu paper a 'La que se avecina', va ser detinguda a Marbella el passat dilluns, 17 de febrer, degut a una ordre judicial pendent a Màlaga. Se li atribueix un delicte contra el patrimoni i, després de comparèixer davant la justícia, ha ingressat a presó. Això va ocórrer després que, en els últims mesos, Mónica Cervera hagi estat vivint al carrer.

La intèrpret va començar la seva carrera artística amb formació en dansa a Madrid i posteriorment a l'escola d'Art Dramàtic de Marbella. La seva primera aparició a la pantalla va ser en el curtmetratge "Hongos", de Ramón Salazar. En televisió, va participar a 'Manos a la obra', mentre que en cinema se la recorda per títols com "Octavia", "Piedras", "Crimen Ferpecto" o "20 centímetros".

Amb "Crimen Ferpecto" va assolir el seu major reconeixement professional, sent nominada al premi Goya com a actriu revelació. No obstant això, i va obtenir gran notorietat amb 'La que se avecina', com la germana pueblerina d'Amador. No obstant això, després del seu últim projecte el 2016, es va allunyar del món de l'espectacle.

| Mediaset

Recentment, va sortir a la llum que Mónica Cervera estava vivint al carrer a Marbella. L'actriu va explicar a les seves xarxes socials que dormia en un banc d'un parc perquè no podia costejar-se un lloguer. "No vull que em mencionin la paraula televisió ni cinema. Hi vaig estar en el seu dia, però no vull tornar mai. Estic bé com estic, no vull parlar d'aquest passat", va dir.

Mónica Cervera va manifestar que la seva situació és una elecció personal: "M'han de respectar. Vull que em deixin en pau i viure com jo he triat viure". Encara que compta amb familiars a Màlaga, ha decidit portar una vida autònoma, sense dependre de ningú. A les xarxes socials, manté un perfil d'Instagram amb més de 4.500 seguidors, on es descriu com "en procés creatiu".

De fet, Mónica Cervera va deixar ben clar que no volia l'ajuda de cap dels seus companys de professió: "No necessito res de ningú". Després d'aquest incident, es desconeix quin és el seu futur a presó.