Isabel Rábago diu el que molts pensen sobre el cas d'Anabel Pantoja i la seva filla

Isabel Rábago ha tornat a utilitzar les seves xarxes socials per expressar la seva opinió sobre temes d'actualitat. En aquesta ocasió, la periodista i advocada ha abordat la investigació que s'està duent a terme sobre Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez. Isabel Rábago ha centrat el seu discurs en la protecció de la menor implicada en el cas.

A través d'un vídeo, Isabel Rábago ha assenyalat la greu vulneració del dret a la intimitat de la filla de la parella, Alma. La que fos col·laboradora de 'Vamos a ver', que compta amb formació en Dret i un Màster d'accés a l'advocacia, ha manifestat la seva preocupació sobre com s'està gestionant la informació en els mitjans de comunicació.

"S'estan vulnerant, d'una manera gravíssima, el dret a la intimitat d'una menor. Estan trossejant extractes i paràgrafs d'un suposat informe que, suposo, correspon a les diligències prèvies del procediment. S'està especulant sobre dades molts d'ells incerts, falsos, i que desconec amb quina intenció. Jo l'únic que us dic és que fugiu sempre dels extractes dels sumaris. Que fugiu del que t'explica gent amb un nul coneixement jurídic", ha afirmat Isabel Rábago.

Respecte a una possible demanda per part d'Anabel Pantoja i David Rodríguez contra els mitjans de comunicació, Isabel Rábago ha mostrat el seu suport incondicional. "Per descomptat que dono suport a una possible demanda per part dels pares", ha assegurat, afegint que, en la seva opinió, "hauria d'haver actuat d'ofici el defensor del menor i posar límits al que moltes vegades determinats mitjans no posen límits".

A més, la periodista ha criticat el tractament mediàtic del cas, assenyalant la falta de rigor jurídic en moltes de les informacions difoses. "Estic escoltant autèntiques aberracions jurídiques i tant se val, aquí és saber qui es porta el titular, a veure qui dona l'exclusiva. No hi ha cap novetat, els pares estan sent investigats, com ha de ser. S'ha de dirimir quins són el tipus de lesions a una menor, però sens dubte aquesta exposició a una menor és digne d'analitzar", conclou Isabel Rábago.