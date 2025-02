Antonio Rossi paralitza 'Vamos a ver' amb l'última hora del cas d'Anabel Pantoja

La investigació sobre les lesions sofertes per la petita Alma, que la van mantenir ingressada a l'Hospital materno de Gran Canària durant 18 dies, continua prolongant-se més del que inicialment havien previst els seus pares. Durant aquest dimarts 18 de febrer, Antonio Rossi a 'Vamos a ver' ha donat noves dades del cas sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez.

"Hi ha un seguiment que ha ordenat el forense i fins que aquest seguiment mèdic no conclogui, no s'avançarà en altres qüestions. Podria ser més llarg del que els agradaria a Anabel i la seva parella", ha explicat Joaquín Prat a 'Vamos a ver', abans de cedir la paraula a Antonio Rossi, que ha aportat més detalls.

"La parella i el seu equip jurídic pensaven que això es resoldria amb més celeritat. També ells pensaven que, possiblement, amb les proves sobre la taula no hauria calgut esperar el seguiment. Està clar que això es deu a aquestes dues proves en l'informe d'alta d'Alma, una va ser el passat dia 5 quan vam veure les seves fotografies en una coneguda revista entrant al centre", arrencava Antonio Rossi.

"L'altra, sense cita concreta, però que es farà en les pròximes setmanes. És una prova important que no és qüestió de minuts, és més exhaustiva. L'equip jurídic suposa que aquesta prova sigui l'únic esglaó que necessita ja la jutgessa per decidir alguna cosa", ha assenyalat el periodista en directe.

Mentrestant, la família d'Anabel Pantoja també ha pres mesures en relació amb la situació. Leticia Requejo ha revelat a 'Tardear' alguns detalls sobre els passos que ha fet Isabel Pantoja juntament amb el seu germà. Una informació que ha estat confirmada per Sandra Aladro a 'El Programa de Ana Rosa'.

"Des que va fer la seva gira americana el 2023 i en la qual portava a David de fisio, Isabel Pantoja va trencar les seves relacions amb ell. Tots els que sabem com és la trajectòria d'Isabel sabem que quan trenca, trenca per sempre. Sembla que aquesta situació tan dramàtica li estaria venint bé per apartar-lo", ha afirmat Sandra Aladro.

D'aquesta manera, Isabel Pantoja no dona suport a la parella de la seva neboda: "Hi ha pressions dient-li que David no és la persona adequada. Li ha dit que posa a la seva disposició els seus advocats, però no els de David, i que ella només la cuidarà a ella".