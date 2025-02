Joaquín Prat frena 'Vamos a ver' amb una exclusiva sobre el futur d'Anabel Pantoja

'Vamos a ver' ha arrencat el programa aquest dimecres 19 de febrer amb una inesperada notícia sobre Anabel Pantoja. La influencer ha emprès el seu primer viatge juntament amb la seva filla Alma i la seva parella, David Rodríguez. La família ha estat captada a l'aeroport de Gran Canària en plena preparació per a aquest desplaçament, que els portarà a la península.

Des de primera hora del matí, la neboda d'Isabel Pantoja organitzava l'equipatge, mentre que David Rodríguez s'encarregava de col·locar el cotxet de la petita al maleter del vehicle que els va traslladar a la terminal. Poc abans de les set del matí, la parella ja es trobava a la zona de facturació. En aquell moment, Patricia López, reportera de 'Vamos a ver', va intentar conversar amb ells.

Anabel Pantoja, una mica nerviosa per la situació, va demanar intimitat per poder iniciar el viatge amb tranquil·litat. "Ha reaccionat com és ella, impulsiva", explicava la periodista de 'Vamos a ver', que ha aconseguit les imatges del viatge de la família al complet.

| Europa Press

Alma, que el pròxim 23 de febrer complirà tres mesos de vida, va romandre en tot moment protegida per la seva mare, mentre que David Rodríguez caminava al seu costat amb gest seriós. Malgrat la tensió inicial, fora de càmeres, Anabel Pantoja es va mostrar més relaxada i va assegurar estar "tranquil·la i feliç per poder realitzar aquest viatge els tres". Un viatge que fa tot just un mes semblava impossible, ja que la petita romania ingressada amb pronòstic reservat.

La destinació del vol va ser Sevilla, on la família va ser rebuda per Merchi, mare d'Anabel. No obstant això, la capital andalusa no serà l'única parada, ja que, segons ha revelat el periodista Antonio Rossi, la següent destinació serà Còrdova. En aquesta ciutat, de la qual és originari David Rodríguez, la petita serà sotmesa a una revisió mèdica i tindrà l'oportunitat de conèixer els seus familiars i més amics. A més, aquest viatge permetrà a David retrobar-se amb la seva terra després d'uns mesos especialment complicats.

Durant la seva estada a l'aeroport, Anabel Pantoja no va ocultar la seva incomoditat davant la presència dels mitjans. La influencer i col·laboradora televisiva no va dubtar a manifestar-ho quan va ser abordada per la reportera de 'Vamos a ver'. "Si em deixeu viatjar tranquil·lament amb la meva filla, us ho agraeixo", va declarar visiblement molesta.