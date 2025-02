Boomerang TV nomena Raúl García nou director de l'àrea de programes

Raúl García ha estat nomenat director executiu de programes de Boomerang TV. Un nomenament després de la sortida de Encarna Prado, que ha fitxat per ITV Studios Iberia per seguir al capdavant de 'La Voz'. En el seu nou càrrec, Raúl García impulsarà l'estratègia de la companyia en l'àrea de No Ficció.

Raúl García va formar part de l'equip de Boomerang TV en la seva fundació, el 1998 i, durant vuit anys, va ocupar el lloc de director de Continguts. Va ser responsable de la creació, posada en marxa i seguiment de formats televisius exitosos com 'El Diario de Patricia' o 'La Hora de la Verdad' (Antena 3) o 'Salsa Rosa' (Telecinco). Així com més de vint programes en televisions autonòmiques.

A més, també va ser director general de la productora Mandarina entre 2006 i 2009. En aquesta factoria va posar en marxa diversos programes d'actualitat i cor. També el documental "Miguel Ángel Blanco: el dia que em van matar", que va ser guardonat amb el Premi de periodisme de la Fundació Víctimes del Terrorisme.

Després d'anys a Boomerang TV i Mandarina, va tornar a Atresmedia el 2010 per dirigir una Unitat de Producció Interna i de desenvolupament de formats. Des d'aquesta posició, va rebre l'encàrrec el 2012 del disseny, creació i llançament de Hola TV, projecte conjunt de la revista ¡Hola! i el Grup Atresmedia que va llançar un canal de cable per a Llatinoamèrica i Estats Units des de Miami. Com a VP de Producció Original i Continguts, va ser responsable de la creació del departament de Producció de programes, dissenyant i llançant diversos espais de producció in-house.

"Torno amb molta il·lusió a la que va ser casa meva durant vuit anys. En aquesta nova etapa, treballaré activament per impulsar l'Àrea de Programes per potenciar el seu paper com una gran maquinària de Producció en totes les televisions nacionals, autonòmiques i plataformes de streaming", ha assegurat Raúl García.

Per a Jorge Pezzi, CEO de Boomerang TV, "la incorporació de Raúl García és una estupenda notícia per a tot l'equip. És un gran coneixedor del sector i, amb la seva dilatada experiència, impulsarà i liderarà grans projectes que reforçaran el nostre posicionament en el mercat audiovisual espanyol, fomentant les sinergies amb altres productores del Grup Mediawan".