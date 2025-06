‘Cifres i Lletres’ sorprèn lliurant el seu major premi al concursant menys esperat

'Cifres i Lletres' ha entregat de manera inesperada el major pot de la seva història. José Antonio Montalbán Lladó, natural de Sóller (Mallorca), ha protagonitzat aquest dilluns 16 de juny un dels moments més impactants del concurs. En el seu primer programa va resoldre la prova final i s'endugué 252.500 euros.

La prova decisiva, sota el lema "Més val manya", consistia a desxifrar una sèrie de paraules ocultes en tot just tres minuts. José Antonio va avançar amb seguretat i gairebé només va haver de passar paraula tres vegades. Quan només quedaven tres panells, Aitor Albizua li va anar marcant el compte enrere de 'Cifres i Lletres'.

A la darrera paraula, amb 50 segons encara disponibles, el mallorquí va decidir fer servir la clau, el comodí que permet resoldre directament el panell. El presentador, visiblement emocionat, va proclamar: "Fem servir la clau, amb la darrera paraula, que et converteix en el campió de 'Cifres i Lletres', i José, de Sóller a Mallorca, acabes de guanyar el pot! 252.500 eurassos! El major pot de la història de 'Cifres i Lletres'!".

| RTVE

En aquell moment, José Antonio Montalbán es va quedar paralitzat, sense assimilar del tot el que acabava d'aconseguir. Els experts del programa, David Calle i Elena Herraiz, van córrer a abraçar-lo al centre del plató. Poc després, Aitor Albizua es va unir a la celebració amb un missatge càlid: "Enhorabona, ni t'ho creus! Enhorabona de tot cor!"

Qui és José Antonio Montalbán, guanyador de 'Cifres i Lletres'?

Als seus 49 anys, José Antonio Montalbán ha tingut una vida tan diversa com el seu currículum. Actualment treballa com a agent de reserves en un hotel de luxe, però el seu recorregut professional inclou tasques tan variades com recepcionista, agent de viatges, venedor de calçat en línia o auxiliar de vol.

La seva curiositat intel·lectual el defineix: és dels que no poden deixar passar una paraula sense buscar-ne el significat. També es manté al dia de l'actualitat i té una forta inclinació pels idiomes. Parla set llengües, entre elles anglès, alemany, francès, italià i suec.

A més de la seva ment àgil, Montalbán és un entusiasta de la música electrònica, especialment del house, el trance i el techno. Surt a ballar sovint, ho considera la seva via d'escapament mental. En l'àmbit físic, els esports de raqueta són el seu fort: tennis, bàdminton, ping-pong o fins i tot pales a la platja, però també practica voleibol i esquí.