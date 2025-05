Un espectador llança insults a Pablo Motos en rebre la trucada d''El Hormiguero'

Les trucades de 'El Hormiguero' continuen deixant moments surrealistes. Costa creure que Pablo Motos pugui trucar-te a les 11 de la nit per regalar-te 3.000 euros —o fins i tot més— en una targeta. Però, qui no desitjaria tenir aquesta sort amb només respondre la ja mítica frase: "La targeta de 'El Hormiguero'"?

Segurament tots desitjaríem viure un moment com aquest, perquè una alegria així mai ve malament. Encara que a vegades costi creure-ho i sembli una broma, aquestes trucades succeeixen de veritat. Si no, que li ho diguin a Paco, l'espectador que va tenir la sort de rebre-la ahir... encara que van necessitar trucar-li dues vegades perquè pensava que li estaven prenent el pèl! Fins i tot va insultar el presentador.

Va ocórrer durant la visita de Megan Montaner i Eva Ugarte, que intentaven que l'afortunat s'adonés del que estava passant. "Tens una tele a prop per comprovar que no et mentim? Ens creus?", preguntaven amb insistència. "Espera't, que vaig a posar la tele", va respondre el concursant, decidit a comprovar-ho per si mateix. No obstant això, en encendre-la va dir: "Tinc 'El Hormiguero' posat i t'estàs rient de mi", deixant clar que no tenia sintonitzat Antena 3. Va ser llavors quan Pablo Motos, amb to divertit, va insistir: "Posa el canal", intentant convèncer-lo que tot era real.

| Atresmedia

"Vinga 'posa-ho, posa-ho guapo', que sembles Pablo Motos!", va expressar Paco molt molest en creure que es tractava d'una broma de mal gust. "No et riguis més de mi, capullo!", va afegir finalitzant la trucada. Provocant així la desesperació en les convidades: "Has perdut 6.000 euros per no confiar!".

Però el programa va voler donar-li una segona oportunitat i li van trucar una altra vegada. Finalment l'home va respondre a la pregunta correctament i es va declarar fan del programa. "Què vaig a dir? Que ho veig cada dia", va etzibar ja amb una mica més d'emoció.

La nit d'ahir, dijous 22 de maig, amb la visita de Megan Montaner i Eva Ugarte, 'El Hormiguero' va tancar la seva millor setmana de l'any en audiències liderant amb un 16,2% i 1.992.000 espectadors aquest dijous.