William Levy s'obre com mai i revela a 'El Hormiguero' la veritat de la seva detenció

William Levy va tornar a acaparar l'atenció durant el seu pas per 'El Hormiguero', on va assistir com a convidat per presentar "Bajo un volcà", la seva nova pel·lícula. Tot i que la conversa va començar centrada en el projecte cinematogràfic i en algunes anècdotes curioses del rodatge, aviat va derivar cap a un terreny més delicat. I és que William Levy no va tenir cap problema a abordar la seva recent detenció als Estats Units.

Pablo Motos va plantejar el tema amb franquesa, preguntant directament per l'incident que el va involucrar fa uns mesos. L'actor, lluny de mostrar-se incòmode, va respondre amb claredat: "No va passar res del que s'ha especulat", va afirmar.

Segons va relatar William Levy a 'El Hormiguero', la nit de la seva detenció es trobava en un restaurant de Florida amb un amic. La situació es va complicar quan va arribar el compte i van notar que l'import no es corresponia amb el que havien consumit. A partir d'aquí, va començar una discussió entre el seu amic i el personal del local. William Levy va intervenir per evitar que el conflicte anés a més: "Em vaig ficar al mig perquè era el millor perquè la situació no escalés".

| Atresmedia

Tanmateix, la tensió no va acabar aquí, ja que la policia va aparèixer al lloc i, quan semblava que tot estava sota control, la reacció dels agents va sorprendre l'actor. "Van ser molt fora de lloc", va afirmar sobre les maneres en què els van demanar que abandonessin l'establiment. Això va desfermar un altre enfrontament que va acabar amb la seva detenció, tot i que William Levy va deixar clar que no es trobava dins del local en aquell moment.

Tot i la seriositat de l'assumpte, l'actor va optar per desdramatitzar el que va passar: "No passa res, és una experiència més a la vida. De fet, ara formo part del club dels artistes que tenen problemes policials".

Quan el presentador va voler saber com va ser la seva experiència al calabós, William Levy es va limitar a dir que "va ser una experiència normal". La resposta no va convèncer del tot Pablo Motos, que va replicar amb ironia: "Normal no és passar la nit al calabós amb més gent". Finalment, entre rialles, l'actor va confessar que no va poder dormir i que almenys va fer "noves amistats" durant aquella nit tan peculiar.