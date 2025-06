Ningú no esperava les paraules d'Arguiñano sobre la seva futura jubilació a 'El Hormiguero'

Cada dia, el xef Karlos Arguiñano ens sorprèn a Antena 3 amb diferents plats i trucs de cuina. El cuiner fa dècades que presenta el seu programa de televisió, 'Cocina abierta', on revela receptes fàcils i elabora una infinitat de plats.

En la seva visita d'ahir a 'El Hormiguero', on va acudir acompanyat del seu fill Joseba Arguiñano, va trencar el seu silenci per compartir una confessió que molts temien escoltar: la seva possible jubilació. Karlos Arguiñano ha tornat a parlar obertament sobre el final de la seva vida professional.

Després de declarar que, per a ell, l'aliment estrella és l'ou perquè "no el canvien per res", animar-se a ballar un twerk al costat de Pablo Motos i dedicar unes paraules emotives al seu fill afirmant que "és molt millor cuiner que jo", Karlos Arguiñano, el xef més popular de la televisió, va deixar entreveure quan podria posar fi a la seva trajectòria al capdavant dels fogons a la petita pantalla.

Tot va passar quan el presentador va voler destacar l'èxit que manté dia a dia el seu programa amb dades d'audiència extraordinàries. "En els últims anys, des que s'ha incorporat Joseba, són les millors d'audiència", va destacar Pablo Motos.

| Atresmedia

"Això està sent així, la saba és el que té. Jo estic fresc, però com una bleda", va bromejar el xef, donant a entendre que encara li queda energia per seguir a la cuina. A més, va destacar el paper del seu fill en aquesta nova etapa: "La incorporació de Joseba als programes li ha donat aquest frescor i aquesta història que necessitem".

Va ser en aquest moment quan es va pronunciar sobre la seva possible jubilació. "Jo estic madur, estic bé, però no estic per llençar encara", negant així una possible sortida del seu espai i d'Antena 3. "Joseba ha estat un impuls al programa i per a mi mateix".

"D'aquí a un mes faig 36 anys a televisió. Fa tants anys que encara hi seguiré, compte!", va exclamar amb entusiasme el carismàtic xef, deixant clar que encara té corda per estona. Amb el seu habitual sentit de l'humor i vitalitat, Arguiñano va voler deixar un missatge tranquil·litzador a la seva audiència, advertint entre rialles que encara queda molt basc i Cocina abierta per estona, i que la seva retirada no serà immediata.