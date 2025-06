El comunicat inesperat d'Inés Hernand després del final de 'La Família de la Tele'

'La Família de la Tele' ja és història. El programa de tarda de La 1, presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, no va aconseguir assentar-se ni connectar amb l'audiència després d'una mica més d'un mes en antena. El tancament ha generat una onada de reaccions, entre elles, la d'una de les seves presentadores, que ha decidit parlar sense filtres.

Inés Hernand, a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials, ha volgut compartir les seves sensacions i fer balanç. "El primer que em surt del cor és dir-vos que de veritat, moltes gràcies. D'altra banda, disculpes", començava.

"Soc una persona molt idealista, encara que no ho sembli, i en aquest món gris i en aquests temps estranys en què vivim, m'agrada creure i confiar quan percebo que algú s'atreveix a fer alguna cosa diferent. Amb aquesta premissa vaig accedir al format i em vaig trobar, com molts de vosaltres, amb un programa que ha transitat força escenaris que s'allunyaven, potser, d'una expectativa col·lectiva. Una expectativa amb la qual tots somiàvem, inclosa jo", afegia.

| RTVE

D'aquesta manera, definia el que esperava que fos 'La Família de la Tele': "Una tele diversa, divertida, intergeneracional, didàctica, transgressora. Fantasiejàvem també amb aquests personatges que tots coneixem d'èpoques anteriors, practicant altres contextos completament diferents".

"Quan se m'oferí l'oportunitat, no volia perdre'm, honestament, aquesta possibilitat de canvi. Igual que també parlava jo amb María[Patiño], amb Belén[Esteban], amb Chelo[García Cortés], amb Kiko[Matamoros], i pensava fermament que no ens defineixen els formats, sinó la capacitat d'adaptar-nos i oferir noves versions de nosaltres mateixos. Bé, doncs a partir d'aquí, tots ja coneixeu el plot twist. Crec que tots els projectes col·lectius han de tenir respostes col·lectives, així que, de cor, sento que no hàgim estat a l'alçada", explicava.

La presentadora també va voler posar en valor la feina de l'equip humà: "Respecto moltíssim la televisió, i més la pública, especialment en els temps que corren, així com tota la gent que hi treballa. Cada tarda, he fet el que estava a les meves mans com a presentadora, per implicar-m'hi i adaptar-m'hi al màxim, mantenint-me professional. És el mínim que podia fer".

| RTVE

"Evidentment, no estava sola. Durant tot aquest temps he estat envoltada de grans professionals que també s'han sobreposat a les males dades, a les crítiques, als tombs, fent el possible per no donar per perdut el programa cada dia. A tots ells, de cor, gràcies també", afegia.

D'aquesta manera, Inés Hernand celebra que TVE hagi optat per tancar 'La Família de la Tele': "No cal televisar una agonia, perquè al final no deixa de ser com la vida mateixa. De vegades les coses surten bé, s'aplaudeix, se celebra, i altres vegades no. I com que això va d'evolucionar, de progressar i que hi hagi veritat, doncs si no s'està aprenent un producte que agradi, o no s'estan complint les expectatives de la gent, s'ha de posar un punt i final".

"Entenc que és una realitat que estem davant d'un nou cicle de temàtiques d'interès, de personatges, de circumstàncies. Crec que els que ens dediquem a l'entreteniment tenim també la responsabilitat de saber llegir la sala i de preferir un contingut que agradi. Així que, de nou, disculpes per no haver sabut trobar aquesta fórmula. Tant de bo hi hagi pròximes vegades i estic de cor molt agraïda sempre per la vostra complicitat", concloïa el seu missatge Inés Hernand.